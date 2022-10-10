点智慧：心中无事一床宽

“无心，日日如沐春风…”

星云大师说：分享故事：有个人因罪入狱，每天躬身在只有两个榻榻米大小的监牢，让他感觉非常狭窄侷促。有一天，牢房里飞来一只苍蝇，他想上前捕捉，苍蝇却从这一边飞到了那一边；再往那边捕捉，牠又从那一头飞到了这一头，捉了半天都捉不到，突然他感受到牢房竟是这么大，连一只小小的苍蝇也捉不住。

所谓“心中有事世间小，心中无事一床宽”，一个人快乐、不快乐，并不是在物质上分别有无，完全是看自己心里的境界如何。

形象

我们要为自己树立一个形象，那就是不要被外境随便动摇，并在为人处世时，表现自己的慈悲、道德和智慧。将自己的为人与种种设想让人明白，那才称得上是正人君子。

一个人口里经常说自己有修养、能明理是没有用的，如果内心没有一点改变，那么所说和所做的并不一致，那只能是自以为“无事”，而其实只是事还没找上门，找上门后又再烦恼不已。我们能对外境增一分定力，就能减去一分的痛苦，能放下一分的是非比较，即能远离人事纠纷的煎熬。

无心，日日如沐春风，时时清凉无忧。工作时，不在形象上计较，也不觉得自己有功劳，就不会觉得辛苦。如同我们有心，心可以不动，但是眼耳鼻舌身要动：眼睛能看、耳朵能听、嘴巴能说、手脚能活动做事。

大小

事物的大和小，原是我们心里计较分别产生的。其实，世界的大小不重要，重要的是自己内心的世界，到底是大还是小？心能转境，就能把小小的囚房变成三千大千世界，和法界一样宽广。心中不能转境，就是住在大洋房里，日子久了，也会感到空洞，浑身不自在，感觉好像屋子再大，还是容不下烦恼。因此，不要光是计较环境的好坏，应注重心的大小、心的宽容度。

在现实生活中，我们要学习以平常心应对好人坏人，处理是非顺逆，而不至于在得失中穷惊慌、忙恐惧；面对贫富穷通，也是一份平常心，才不会在起落间忧悲苦乐，懊恼不已。有得失，心就会被利害驾驭，烦恼、忧虑便紧随而来。平常心，能把得失心置之度外，无牵无挂放手做，反能圆满完成。