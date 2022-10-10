山外山：仰望月亮，就像仰望你

太阳月亮星星大海高山……是可以天长地久的。仰望月亮，就像是仰望你。

亲爱的J：

“你们这些愚蠢又沉沦得不知所以然的人类啊！”

那天我抬头的时候，好像是听到老天爷这样说的。

“You lowly humans……”然后我嘴里突然便冒出这句话。“Lowly humans……我都不知道你们怎么会让自己陷入这样的情境……”我接着这样往下说。

当然，我知道老天爷最后总是心软，爱民如子，总会为每一个人设置一个学习的机会，让他跨过一个他能力可及的栏杆，然后让他从教训中学习一些道理。最坏的结果，抑或是最好的结果？大概也就是死亡。就像你当年的结果一样。

你会认为那是最坏，抑或是最好的结果呢？

或许每一个人在一生中，总要经历情绪失控的时候。但不知道从什么年龄开始，我就极少情绪失控。所有的“失控”都是在可控范围之内，可视为一种表达情绪的方式，或者让对方接收到情绪的“演绎”。

如果真说情绪失控，应该是面对你的死亡的时候。与其说是因为你的死亡，不如说是因为你的死亡摧毁了我一贯观看生命的架构。

你说，一个发现自己竟然没有观看生命的架构的人，是不是感觉飘飘何所似？我是谁？你是谁？我们是谁？我们为什么要见面？你为什么会死？我呢？我在做什么？我会做什么？我将做什么？我要去哪里……

我感谢你，用自己的生命，为我换来这些问题。我为你做了什么？我不知道。但我想，你必定满意这样的结果。

一个人情绪失控，往往都是为了另一个人。不顾一切地希望拥有他或她。

这个人变成我们生命被赋予意义的一切原因。仿佛没有了对方，人生就没有了色彩和希望。

于是那个拥有不仅是拥有而已，还必须是占有。恨不得牢牢地把这个人的一切，包括生命都用铁链缠绕起来，用锁扣着，把钥匙吞进自己肚子里。

我们是不把自己当人了。也不把对方当人了。

每一个人都是一个个体。有自己的生命旅程，有自己的生命目标，需要自己去寻找去实践。我们在这里，也不过就是在实践自己的同时，帮对方也实践自己罢了。

当然，有时候，或许把钥匙吞进自己肚子里，也是一种实践的方式。

当然，有时候，学会把钥匙还给对方，放过自己和对方，也是一种实践方式。

不知道从什么年龄开始，我就极少情绪失控。

或许，是在你的死亡以后吧。

我不喜欢把钥匙吞进肚子里的人。理由很简单，处理方式不美。故事不好看。主角大概很丑怪。

你的死亡教会我，再短的旅程，也要留下美好的记忆。天长地久不是地球上人与人之间的惯性，是一种想象，一种寄望，一种梦，一种与神灵沟通的方式。强行用铁链绑架来的天长地久，不会快乐。

这么说来，天长地久，是一种修炼了。

是一种自我的修行了。因为，和太阳月亮星星大海高山……是可以天长地久的。

仰望月亮，就像是仰望你。

面对一个情绪失控的人，我很想问他：你难道不觉得，这样子已经很好了吗？你难道不觉得，拥有过那样的时光和记忆已经很美了吗？你难道不觉得，把钥匙还给对方，是一种这一生应该要学会的事吗？你难道不觉得，还回钥匙以后，你就自由了吗？

到最后，是关于自己。

你难道不觉得，在这样的情境里，没有了对方，你的人生将更灿烂更丰满吗？

这一场老天爷设置的学习机会里，或许必须学会的，就是回到自己。回到自己的完满。

否则，你心里的波澜要如何平复？而你自己以外的其他人，他们的事也就不是你可以摆布操弄的了。再说，何必呢？

但我知道，生命里总会有一些过不去的坎。就是说，你宁可把钥匙吞进肚子里，宁可心里面波涛汹涌，宁可前方是万丈深渊……

当然到了最后，究竟怎么做也都不是我们说了算。

一环扣一环。一个人所作所为影响了另一些人，又影响了再一些人。这样子，无论是好是坏，我们都在帮助彼此实践生命。

亲爱的J，最后我发现，我也只能看着事情发生而已。我说的做的，每一个人说的做的，还有最后的结果，都在那里。我们一步步跨进那个未来。

我从我的角度，当然有我的期待。但有些人想要的是奋不顾身的一跃。那也很美。

就像你当年。也很美。

Lowly humans……我想老天爷看着我们，也挺爽。