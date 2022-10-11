“动则思礼，行则思义…”

星云大师说：分享信息：网络盛行的今天，许多互联网从业者为了提升知名度，可谓是“八仙过海各显神通”，竭力向网友展现自己的才艺，以此吸引粉丝关注，其中不乏传播正能量的精品内容。但部分网络主播被“粉丝经济”冲昏了头，为吸粉涨流量不惜铤而走险、以身试法，毫不在意是否违背道德、触犯法律，污染了网络环境。

许多家长表示，现在有些孩子受不良网络信息影响，无法树立正确价值观，而且现在这种看不见的“安全隐患”悄悄侵蚀孩子，极容易对孩子带来不良影响。

侥幸

每个人的价值观不同，各有追求与定位。然而，一个人的人格、道德、信仰，假如轻易地被金钱所买动，他的人生也就只值那许多钱。网络时代，任何人对于任何信息都可信手拈来，提供内容的人，心中要有一把尺，什么是善，什么是恶？何者可行，何者不可行？

一般人以为有了财富和人气，人生就有了价值，殊不知人生的真谛并不在此，主要还在于有没有道德，有了道德的人生才是最重要的，而且还能福泽后代。

所谓“菩萨畏因”，圣贤生于世，是不随便来的，一句话说出来，会有结果的；一件事做下来，也是有结果的。可是一般人不是，他们不怕造因，不惧怕结果，做事存侥幸心理，等到恶果一日降临才后悔，已经来不及了。

父母

很多青少年，一味追求外在感官的享受，眼耳鼻舌身意每天不断地向外攀缘，从而沉溺于色声香味触法中，随着外在诱惑而迷失自我。尤其是在网络世界，青少年在所谓的“粉丝压力”之下，更难分清楚什么是正确价值观。

父母对孩子的家庭教育，必须养成他们正常的生活、良好的习惯、处世的诚信、接受的性格及培养感恩、忍耐、礼貌、合群、勤劳的美德。尤其要帮助他们建立正确的信仰及人生观。重点在于教导他们大是大非的原则，也要有勇气向不好的东西说不。

父母是子女学习的第一位老师，也是子女终身的指南。假如父母能“动则思礼，行则思义”，那么儿女要有“心境如青天，立品如光月”的美德，也就不远了。