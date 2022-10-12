点智慧：5角7分的智慧

“抉择善法，扭转阻碍…”

星云大师说：分享故事：20世纪初，美国费城有座小教堂。一天，7岁的小女孩坐在教堂外哭泣，一位神父看到她哭得很伤心，就问她：“你为什么哭？”她说：“教堂的空间太小，小朋友太多，我挤不上去。”神父见她穿着破旧衣服，与那些打扮得像小淑女一样的女孩比较，就知道她是穷人家的孩子，于是神父牵起了她的小手，为小女孩在教堂里找了一个位置，让她上主日学。

小女孩每个礼拜都会来上主日学。两年后，小女孩突然得了重病，不幸去世，父母亲知道女儿这些日子都在上主日学，他们就通知神父这个消息。神父赶来看她，在孩子的口袋掉出一个小包包，里面有一张小纸条，童真的字迹写着小女孩的心愿──希望帮教会盖一个大教堂，让更多的孩子，都有机会上主日学。包包里面还有5角7分钱，纸条上还写着：“我一直很努力地在储蓄，现在已经有了5角7分钱。”

神父感动地哭了，后来这件事情被报章报道，当地有位地主看到新闻，就向教会说：“我有一块土地，想要卖掉，你们能不能买？”神父问；“那要多少钱？”地主说：“5角7分。”

那一大块的土地就卖5角7分，大家都知道地主的心意，也纷纷共襄盛举，后来就建了一座可容纳3300人的大教堂；楼上还有一个医院，可以为贫穷的人看病。迄今这座教堂还在。

日月

智慧之喻，在生活中有两点：

一、智慧如日月，扑灭黑暗：夜以继日的赶路者，因为有月光的引导，带来许多方便；东方日升，黎明一至，赶走昏暝长夜，把众生从沉睡的迷梦中唤醒，开始活力充沛的干活。黑暗如同众生的苦恼、愚痴、无明，智慧之光好比日月，能照除一切暗昧不明，除去诸多疑惑，而掌握确定的方向。

二、智慧如伞盖，庇荫众人：伞盖代表尊贵、权势、富足、胜利、自在，一般的伞能遮挡免除炙热、日晒、雨淋之苦。智慧的伞盖，不但能隔离尘嚣扰攘，远离垢秽汙染，还能善观因缘，巧妙处理问题，抉择善法，扭转阻碍，摒弃恶法。拥有智慧的伞盖，不会被困境打倒，不仅保护自己，也能庇荫他人。

感召

智慧是人人本自具有的，无论是从闻思修得来，或从文字、从观照、从实相而得，只要开发内心自性，则智慧无处不在。智慧如明灯，精进如灯芯，善行如灯油，功德如灯光，内在的智慧付诸于实践，才能发挥生命的真谛。当然，重点要在于，运用智慧，去感召更多人趋向真善美，那就是生活中最好的应用。