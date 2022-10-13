“做人要自觉，要向自我挑战…”

星云大师说：分享故事：小玲的家里有两间浴室，一间给女佣用，另一间由她和先生共用。一天小玲要出门前，提醒女佣要叫水工把她和先生的马桶水箱修一下，因为水箱一直在漏水。

小玲回家后问女佣，水工有来修吗？女佣腼腆地说，她没有打电话，自己慢慢修好了。小玲不可置信地往洗手间，看到水箱真的修好了。女佣说：“拉水的链子断了，我就换上尼龙绳衔接，虽然不像水工修得那么好，但是，使用上没问题的。”

小玲除了感谢女佣的用心，也觉得汗颜，因为这么多年以来，她还未曾看过水箱里的世界，因为在过去，遇上问题就一通电话让水工来解决，总认为那是很专业的事，一般人不会懂得怎么处理，如今看来，这样的想法，有重新思考的必要了。

小玲接着还回想，先生曾按了遥控器后电视没画面，以为电视坏了，就找来技工，结果原来是遥控器电池没电，平白花了50元交通费。又有一回家里的灯全不亮，又一通电话服务就到，结果是电工把开关轻轻往上一拨就好了，又花掉50元。

有了这次经验，小玲告诉自己，往后家里遇上这些小事时不用急，先有自觉地细心观察并动手试试，或许一切没有想像中困难。

淡定

生活中处事，我们总要告诉自己：毎天虽在忙碌中度过，但要做到人忙心不忙，忙中能处变不惊，心中淡定。唯有心中能淡定，我们才能从容地处理问题，并且也会发现，一些看起来很困难的事，原来也不是太难。

自觉的教育，考之于西方社会，他们从小就训练学生要懂得自己思考、懂得发觉和解决问题。老师平时只是启发、引导学生找资料、写报告，甚至课堂上也由学生自己讲说，而不是由老师讲给学生听，更不是让老师来帮学生读书。反之，中国的填鸭式教育一直为人所诟病，就是受囿于老师在台上讲，学生在台下听，都是由老师单方面的上对下传授，这是一种框框，刻板得让学生失去自我教育的本能。

观照

所谓自我教育，就是要自我要求、自我学习、自我充实、自我反省，而不是只想依赖别人；平时自问、自觉、自发、自悟，透过自我的观照而能找到自己，这就是自我教育成功。能有这样的想法，在生活中我们面对困难时，首先想到的就是面对、解决，而不是一味地找别人帮忙。

佛教的自我教育，诸如忏悔、认错、反省、禅思、自我观照等都是。有时候一个人自己学不来、读不来，如果你发心教人，所谓教学相长，反而能教得会自己，这就是自我教育。

人类生存在地球历史悠久，但为什么只有牛顿发现地心引力？因为牛顿比一般人更有敏锐的观察力，就是他的觉性比一般人高出许多。觉性的高低对一个人智慧的开发影响很深，而这就要从个人的自觉做起。我们都要重视觉性的开发，有了觉性才能开发智慧，才能体验出解脱之道。