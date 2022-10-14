“做人处事应有无私无我的德行…”

星云大师说：分享信息：有一种叫“猪笼草”的植物，分泌蜜滴，断断续续通向捕虫袋，借以诱捕各种小昆虫。小昆虫从吃第一滴蜜开始，便不由自主地顺着蜜味一步步爬向蜜汁最多的捕虫袋，一旦落袋后便再无爬出的可能。

这个植物界中活生生的例子，不也是在预示人类吗？历史上，类似这样因贪欲而受困、陷牢灾或者丧命的人不计其数，但仍有后来者还是会在诱惑面前放松警惕，最终落得身败名裂。

皮箱

分享一首偈：“不求名利不求荣，只么随缘度此生；一个幻躯能几时，为他闲事长无明。”这是曹洞宗创始人之一洞山良价禅师的自诫诗，以此规范自己的修行。

我们在生活中，如果经常把人我是非看得太认真、太计较，日子不免纷纷扰扰，所以要能放下一些，随缘一些；像一只皮箱，用时提起，不用就放下。否则一直提着不放，不嫌累赘吗？需要时又提不起，不是很不方便吗？

偈语告诉我们“不求名利不求荣”，不要贪求个人的安逸、荣耀，应该为国家社会求大、求好。如何做到只为大众，不为私己呢？我们要以感恩、奉献为重心，做人处事应有无私无我的德行，因为我们与众生都是生命的共同体。

做事

“只么随缘度此生”指的是，人在世上，不要只顾一己的得失，要能顺应因缘；有机会能多为国家社会着想，广结善缘。想想“一个幻躯能几时，为他闲事长无明”，人生不过百年光阴，何必为了过眼云烟的人事纷扰而牵肠挂肚，徒然增长我们的无明烦恼？

正如无门慧开禅师的诗：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪；若无闲事挂心头，便是人间好时节”；一年四季春夏秋冬，各有景致，不要将个人的琐碎闲事记挂心头，但有益于大众的事，则要积极为之，如：修桥铺路，是利他利己的无量功德；济危扶困，是成人之美的好事；对于社会福利的工作，更应该尽心护持。

试想，人活世上，懒惰懈怠是数十年，自私自利也是数十年，何不积极为大众多做点事呢？我们要感谢因缘，把这些因缘聚集起来，再分享、利益给大众，才是生命最高的价值。