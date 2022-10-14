风起了

吃一顿传统日式早饭也是在品味一个世纪的雅致生活。

有时候起床的一大动力是为了吃早餐。

特此重申，早餐，不是按物理时钟定义，而是个人起床的第一顿饭；晚餐定义同理，睡前的最后一餐即是晚餐。

只要你愿意精心准备，在岛国吃早餐可以30天不重复，多元种族带来多元文化，移民社会不断吸引一波又一波的家乡风味登陆，再加上新加坡人味蕾没有包袱，满足口腹之欲的慷慨与热情——今天经济米粉明天roti prata印度煎饼后天nasi lemak马来椰浆饭大后天New York bagel纽约贝果……若是大胃王，一顿早餐可以游一遍东南亚，逛一圈太平洋，想要环球世界问题也不大。

但是，本文要说的是日本，更精确的表达，是京都的早餐。一回和日本朋友谈到各自国家的早餐文化。上面一段文字就是我的分享大纲，听似精彩，但是少了此情不渝的专一。东京长大、在外地生活工作的日本朋友说，他的日本早餐是米饭、味噌（miso）汤、烤鱼、蛋卷、纳豆、烤紫菜，即传统的日本家常早餐。

只要看过日剧《谢谢款待》就知道——米饭、味噌汤、烤鱼、蛋卷、米糠酱菜，一道道从原材料开始做，两三小时的准备工夫是少不了的。

现代人煮米饭有高效能自动电饭锅预设浸泡烹煮省下不少功夫，但是洗米工序考手艺，马虎不得。熬汤讲究原材料，昆布熬汤只能中火烫煮，水煮沸前捞起。鲣鱼干现煮现刨比现装的薄片碎熬出来的汤头更鲜。味噌分黄白赤三大种各有个性滋味，我自己煮味噌汤喜欢混甜味白味噌和咸味黄味噌，喜欢咸甜加叠层次丰富的口感；若煮贝壳类海鲜汤，则首选赤味噌。其他配料如豆腐红萝卜青葱随胃口浓烈寡淡挑选，讲究的会随着季节蔬果配菜，一碗汤就有了四季的风景，养生的情趣。

烤鱼和煎蛋卷做得好需要扎实的厨艺，尤其是烤油脂丰美的鱼鲜，做到外脆里嫩锁住鱼脂，伴热呼呼的米饭吃特别香。煎日式蛋卷，中火转小火层层递进，表层温润如玉，里层蛋汁溢香，米其林一星寿司餐馆的厨房学徒须要天天练练足两三年才能独立负责煎蛋卷，小菜功夫深。

米糠酱菜又是另一门功夫，米糠床需要天天保养，安置的环境须避开太阳但通风良好，腌制出来的果菜包含了天然好菌发酵而得的果菜天然甜酸味道。吃过咸甜酸正合口味的，食髓知味，试过自己养米糠床一年多，终究还是因为分身乏术，爱得不够，而放弃养菌。

所以在日本旅行住民宿时，我特别期待吃到传统日本早餐。2020年2月情人节早晨，我离开美山吃的早餐就是传统日式早餐，盐烤三文鱼、味噌汤、蛋卷、凉拌菠菜和蒟蒻，及米糠酱菜。

百年老民宿烹制的蛋卷，有高汤的清香，微温的口感是天天吃也不腻的安心温度。凉拌蒟蒻带山椒麻辣刺激，蒟蒻色泽不是一般看到的灰褐而是晶莹的墨绿，和艳色的烤三文鱼一起装饰餐桌；米糠酱菜颜色也是天然无添加的淡雅，味道酸甜含蓄，安抚身心的好味道就应该是这般润物无声，低调不张扬。

吃一顿传统日式早饭也是在品味一个世纪的雅致生活。

煮一顿家常早餐，又要买菜又要预备食材还要寸步不离地注意火候，哪有这样的闲情与时间？平日上班上学，为了赖床多眠一刻半钟，意志与肉体博弈消耗身心，早上出门前啃一件烤吐司，喝一杯手冲咖啡，已是疲于奔命的日常中难得的奢侈时光了。