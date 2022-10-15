“做人圆融怨尤少…”

星云大师说：分享故事：有个生意人张平开了家酒铺。因为他不卖假酒，以诚信作生意，所以口碑一直很好，客人很多。一次，因为酒铺生意很忙，店里的伙计不小心，收购了一批味道不怎么醇正的酒，导致生意愈来愈惨淡。

众人纷纷指责抱怨那名伙计，唯独张平没有说话，只是闻了闻那酒。几天之后，店铺就又重新开张了。原来，张平闻过酒后，发现此酒虽没有其他酒性烈，但是有一股果香，重点就在于不能把它当成一般酒来卖。

于是他改变包装推出新品，开始时很多人不适应，但也慢慢吸引了一些新客，这些人品尝后都很喜欢，张平的生意也好转了起来。

格局

难而不怨，才是一个人的大格局。愈是困难时，愈要停止抱怨，这样才能冷静思考，洞悉事物规律，找到问题根源。

人这一生，皆在渡：渡人，渡心，渡自己。佛说，给你修路的，是你自己；埋葬你的，也是你自己；帮助你的，是你自己；毁灭你的，也是你自己；成就你的，自然还是你自己。一个人的心中如果都没有好的、善的、美的，没有营养、没有资粮，内心很贫乏，当然容易怨恨。

我们能明白因果，就不怨天；了解自己，就不尤人。一个人要闻善言而能着意，好话，我能留心的听进来；好事，我不但看到了，而且我懂得了。能够如此，自然就不会有怨恨。总之，关键就是：做人能够圆融，我们的怨尤自然就少。

大德

一般人最大的毛病就是“忘我大德，思我小怨”，放不下对周围人、对社会的某些不公平现象的不满和埋怨，过得甚是苦恼。我们不要埋怨社会风气太坏，不要手指一直指向别人，每个人自己首先做个好人。每个人都能做好人，那社会的问题和矛盾，不是能慢慢解决吗？我们能有爱心行仁义，与人交往就没那么多对立。

我们处事，就是要能够通过合理的方式，找到一种适合的态度既让自己活得自在，又能够得到别人的接纳与认同，那就是最理想的生存状态了。而要能做到这样，首先就要告诉自己：难而不怨，一切人事去面对去处理，自然就会有好结果。