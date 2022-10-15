在人们的眼中，我也只是个悄悄走进街巷的游客，是一张陌生脸孔，多望一眼，相逢不相识。我没有回头，回头时，想必身后的年月梦华已苍老。

有时随人的车，来到此地州与州之间，收费站拐弯进了来，即见了灰蒙蒙泥地留着一排店屋。似乎地无南北，都有着这样的设计和长相的店，亦有熟悉的快餐店身影，躲在小镇小埠里，风尘烟沙里中很容易瞥见。更有一些几层楼高的铺子，在城市一角坐卧着，店楼顶上有弧形拱门，粉刷得不力，稍有青苔，已经显得残旧憔悴——想不到有次南下，南边也有这样的建筑，天气阴冷，微雨淅沥，更有一种难掩的怅惘：本以为离开都门，朴素乡镇倒也留着吉隆坡过时发展的痕迹，仿佛是冤魂未散，尾随着现形。老街倒是好些，短短的横街直巷，英殖民地的南洋一楼一底的店铺，存留到现在，比较有时代痕迹的，却是楼底五脚基经常悬挂一张帘子，是某个风砂丸的广告牌——里内不就是药材店？和城里的一脉相连，传承百子柜，可是很可能许多药材不齐全了，也许还来不及成为迷你杂货店的类型。如今角头的则是现代化咖啡馆，有拿铁，也有抹茶，此处自然也是确实而沉淀的闲情，而不是城里匆忙的喧嚣。面向火车铁路的也有一整排的旧楼铺，小花砖嵌地，蓝绿橙红的毛玻璃窗门——颇久没看到如此铮亮晶艳的毛玻璃了。一家家走去，假日的老房屋深锁，人在外面，唯闻里头燕子啁啾声，看空屋已然成了养燕之地了，凉天里雨滴落地，细雨湿流光，总有一些从前情怀浮沉不已，宋词里的惆怅旧欢如梦，散心却无端的心事越发重重。入夜吃个豆腐花，碗里有绿茶芋头粉圆和仙草，典型的台式甜食，几疑身在大商场。早上去了茶室，叫的云吞面，倒没有彻底南马化；四周广东话盈耳，或者要吃个茶楼点心，想必也是有的。仿佛不比从前，如今没有了地理距离，一个饮食名牌，进入各处，水银泻地，连味道的习惯也随时跟着改变。