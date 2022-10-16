点智慧：修一张富贵嘴

“人的命运，与口德息息相关…”

星云大师说： 分享故事：一位穷苦人家的母亲无意中听到灶神说自己的孩子是状元命。她顿时喜出望外，于是逢人便说：“我家儿子可是状元郎，你们可要小心点，谁要是敢欺负我，小心我找你们报仇。” 就因这一句话，当晚灶神便立即入梦，对这位母亲说：“你的一句恶言，已经让你的儿子从状元骨变成了乞丐骨。”母亲瞬间惊醒，痛哭不已。

钱罐

福祸缘浅各自当，我们要懂得控制自己的情绪，任何情况都不要口出狂言。想得富贵命，先养富贵嘴。

一般人常犯的毛病是自赞毁他，把我的一分好夸成十分，把他人的一分坏说成十分，炫己抑人，徒然多招反感。少说人家的是非，少论他人的短长，便是修行第一方。

当我们说一些正面、积极的话语时，人生就会朝着美好的方向发展；当我们抱怨时，会把一些不重要，甚至讨厌的东西表达出来，而这些我们不喜欢的，往往就会到来 。

我们即使没有钱，仍然可以做七件善事。一、颜善：与人相处要和颜悦色；二、喜善：多对别人说随喜的话，鼓励的话，赞美的话；三、心善：诚恳待人；四、眼善：以善意的眼光看人；五：身善，用行动去助人；六，座善：乘船坐车时，将座位让给需要的人；以及七，房善：将自己空置的房子提供给流离失所的人。”

其中，喜善是我们随时都可以做到的，民间就有这样的说法：我们的嘴巴就像是存钱罐，嘴巴富贵，福气自来；口吐莲花，富贵一世 。

甘露

经上说：“实语如甘露，妄语如毒药”，可見口舌最容易造业，它像刀剑一样能伤人！可在现实生活中，能够完全不说妄语，恐怕只有圣人才做得到，一般人多多少少都会有口舌的过失，在这种时候，我们就要学会反思，要积极地提醒自己以诚实语、尊敬语、慰勉语来与他人互动。如果能净化我们的语言，我们的环境里就会减少很多的是非。