“国与国不沟通，就有发生战争的危险…”

星云大师说：分享故事：秀才去买柴，他对卖柴的人说：“荷薪者过来！”卖柴的人听不懂“荷薪者”（担柴的人）三个字，但是听得懂“过来”，于是把柴担到秀才前面。秀才问他：“其价如何？”卖柴的人听不太懂这句话，但是听得懂“价”这个字，于是就告诉秀才价钱。

秀才接着说：“外实而内虚，烟多而焰少，请损之（意思是木材外表是干的，里头却是湿的，烧起来会烟多而火小，请减些价钱吧。）”卖柴的人因为听不懂秀才的话，于是担着柴就走了。

沟通的重要性是什么？用简单的语言、易懂的言词来传达讯息，而且对于说话的对象、时机要有所掌握，有时过分的修饰反而达不到想要完成的目的。

一家

水沟要保持畅通，才不会汙水四溢，甚至造成灾害；人与人之间的思想、观念、意见、看法也要经常沟通，才能往来愉快，才能凝聚共识，才能同体共生，才能共荣共有。所以，和谐社会的建设，沟通一途不能免。

沟通的条件，要让对方感受到你的诚意，要让他有被尊重的感觉；如果只是贪图对方，而不能给他好处，给他欢喜，给他利益，沟通起来自然就会困难重重。

国际风云迭起，世界政局多变，一个国家如果内政缺乏沟通人才，就会纷扰不宁。今日的科学家发明了许多科学用品，研发了许多医疗药物，但都不及倡导沟通的力量，因为这个世界须要交流，须要大家相互了解，相互体谅尊重，才能达致和平。一切的沟通，都要本着世界一家的思想，尤其当下人类又面对气候暖化等问题，如果各国都不愿意同心协力解决，人类将面对重大危机。

自己

一个沟通者，须具备的条件，除了要学养丰富，熟知历史，举证确实，言语简洁有力，深具幽默感之外，尤其态度要诚恳，能够先给人一句好话，一个微笑，一个赞美，才能让对方感动，而不是只想说服对方。

沟通不能预设立场，沟通要能站在对方的立场着想，沟通要听得见对方的声音；沟通就好像跳探戈，彼此要能互进互退。很多的人际关系剑拔弩张、仇恨敌视，都是由于沟通不良。

除此，我们每日也要与自己保持良好的沟通，对自己的优点加以肯定，对自己的缺点加以改进，时时保持乐观开朗的生活态度，不要让心中积满不平、不公、不满的情绪，一切随来随遣，这也是重要而不可或缺的沟通功夫。