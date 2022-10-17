怎样的邀约最让你无法抗拒？对我而言，只要是熟识的同事或友人揪我去吃饭，即使之前发生了口角或摩擦，系紧的心结可以就此解除，顽固的隔阂莫名消弭，强势的伪装旋即卸下。

“我们去吃饭”——这简单的一句话，为何能如此打动人心？我并非吃货，对吃不讲究，只要能填饱肚子，又不会给体重或荷包造成不必要的负担，即可。

上个月，社交媒体上的一个视频引起我的注意，其置顶留言深得我心：“我们去吃饭”是一种通用爱语。这个视频挺合我的“口味”；它集结了多部韩剧中男、女主角提出“我们去吃饭”邀约的几秒钟片段。只要其中一人提出这个寻常无奇的邀约，另一方总会不自禁嘴角上扬，想也不想就欣然应答：“好啊！”。

观看视频后，令人玩味的是，从各个韩剧里截取的片段都没有美食入镜，而是聚焦于男女主角之间的互动。《那年，我们的夏天》里的延秀高中就认识崔雄，她先说自己饿了，然后“顺理成章”要对方和她一起去觅食。《机智医生生活》里的翊晙来到好友兼同事隽婠的办公室门前，探头进去就以自家人的口吻询问：“我们去吃饭吧？”

在冠病疫情暴发之前的某次餐会中，年长的同事H曾喟叹，一生中不知能吃几顿饭；人生无常，时间有限，我们每吃一顿就少一顿。因此，无论是和他人或独自进餐，每一顿都要吃得开心，才不会辜负这一世所分配到的额度。居家办公近两年，防疫措施放宽后，促使同事们回返公司上班的主要推动力，就是大伙可以互邀去吃饭。

近些日子，与阔别数月的知交聚餐，我终于明白自己为何对“我们去吃饭”的邀约毫无抵抗力了。前同事W还是老样子，全然沉浸在每一口的细嚼慢咽之中，这让向来一心二用的我也不得不放慢生活的步调，专注于当下共度的珍贵时光。友人J也一如既往，频频询问食物是否合我的口味，关心我是否吃得饱。多年以后，曾经尝过的美味已消逝在岁月的淘洗之中，一起吃饭的美好情景仍留存在脑海里。

每个人都有各自的生活轨迹，而“吃饭皇帝大”，能与他人同桌共餐，就如同参与了彼此既平凡又重大的日常。提出吃饭邀约的主动方，想必已视对方为同属一国的“自己人”，而受邀者则觉得自己受到重视与关照，还未吃主食就先尝到了被“罩住”的“开胃菜”。

真好啊！“我们去吃饭”把彼此的心靠拢在一块儿；这个邀约蕴含着暖心暖胃的情意，比海誓山盟还要令人砰然心动。能与心爱的人一起去吃饭，一同品尝的，其实是幸福的滋味！