“负责任的人都是有为者…”

星云大师说：分享故事：春秋战国时期，耕柱是一代宗师墨子的得意门生，不过，他老是挨墨子的责骂。一次，墨子又责备耕柱，耕柱觉得自己很委屈，因为在许多门生之中，大家都公认耕柱是最优秀的，但又偏偏常遭到墨子指责，让他面子上过不去。

一天，耕柱愤愤不平地问墨子：“老师，难道在这么多学生当中，我竟是如此地差劲，以致于要时常遭您老人家责骂吗？”墨子听后，毫不动肝火地说：“假设我现在要上太行山，依你看，我应该要用良马来拉车，还是用老牛来拖车？” 耕柱说：“再笨的人也知道要用良马来拉车。”墨子又问：“那么，为什么不用老牛呢？”耕柱说：“理由简单，因为良马足以担负重任，值得驱遣。”

墨子说：“你答得一点也没有错，我之所以时常责骂你，也只是因为你能够担负重任，值得我一再地教导与匡正。”耕柱对墨子的解释感到欣慰。

不懈

一个人的身体，有时候因为工作繁多，难免感到劳累。但是，体力上的疲劳容易消除，重要的是，在心理上要自我训练不觉得苦。这就好比你挑担，挑久了，当然就能担当重任。因此我们要训练自己，在劳累当中能够不觉得苦，那才是重要的。

可一般人的情况是，受穷受苦都还容易忍耐，如果尊严受到伤害，大概就无法忍了。其实，一个人是否成功，就要看他承受挫折、难堪、侮辱的耐力有多少，当我们的尊严受到伤害时，要能争气而不生气，人生的境界必定不一样。

其实，我们每个人内心都有无尽的能源，只要自己精进不懈，就能开发出来。重点就在于，我们有没有担负重任的决心。

气度

每个人一出生，就背负着对自己、对家庭、对社会、对国家的责任。生命本身就是责任。责任是利他的行为，是勇者的担当，是有为者的抱负。所谓“有责于心，方不违人之本性；肩扛重任，方不枉人之根本”，责任感是人间最高贵的情操，不负责任的人，不管能力再强，也是庸才。一个人对自己的选择要负责任，只要肯担当，世上没有解决不了的事情。

人事关系无非顺和逆，人往往适宜于顺境生存，但在逆境就不一样了，需要技术也需要意志、毅力和胸襟，是一种综合能力的磨练和考验。一个能担负重任的人，身处逆境绝不怨天尤人，会把逆境和顺境都当成是生活须走过的路，从而付出同样的努力。要度过逆境的办法只有一条，靠自己不懈的努力，大前提还是，要有大无畏的气度。