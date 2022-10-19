“除了前路后路，路的旁边也是路…”

星云大师说：分享故事：老师父和徒弟一同下山，路上徒弟问道：“师父，我们有没有想过一个问题，如果有一条路，我们进一步则死，退一步则亡，那我们准备怎么做？”老师父毫不犹豫地回答：“哪还能怎么样，就往旁边去吧。”

往旁边去！这不是妥协，而是一种遇事的变通。道理也许人人都懂，但真正在生活中遇到问题时，却极少有人悟出这个道理。

变通

做人不能太过刻板、执着，要知圆融、变通，否则在做人处事上容易走入“死局”：一切事是死的，法也是死的，但人是活的，所以活人做事，不管用什么方法，要让方法能活用。所谓智人做难事，难事也好做。一些人在生活中，遇到困难就从此一蹶不振。其实，人生路上条条大路通罗马，不如找到失败的关键，然后重新出发。妥协是一条路径，变通是一种境界，让一分山高水长，退一步海阔天空，做事有时要独力承担，有时候要众人共成，能够有“我往旁边去”的思维，也就是愿意放下身段接受别人的帮助，这绝对是走出困境的好方法。

重点是不要自己一直钻牛角尖，认为无路可走；诸多困难面前，不能用智慧解决，反用愚痴与惧怕来阻止自己前进，这种做事方法很不智。

番薯

再分享故事：贫穷的乡下，儿子问父亲：“没米就煮番薯汤，如果连番薯也没有了，怎么办？”父亲笑着对儿子说：“人讲天无绝人之路，年头不可能坏到连番薯都长不出来呀！”

故事有一番深意：如何使自己的心宽广，能够乐观地应对生活，比起汲汲营营地想过好日子来得重要，归根究底并不是米或番薯的问题，而是心态罢了。民间有这样的一种说法： “时到时担当，没米就煮番薯汤”，我们在生活中，真到没有米必须吃番薯汤的时候，是不是也能无怨，品出番薯也有番薯的芳香，那才是真正的承担，也更能品味接下来“柳暗花明又一村”的境界。