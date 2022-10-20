“施与受是同等的利益…”

星云大师说：分享故事：日本的仙崖义梵禅师有一位叫山口大本的徒弟，徒弟卖包子，做生意诚实，待人亲切，很多客人都喜欢到他的小店光顾。山口非常尊敬禅师，经常送包子来供养寺院。一天，山口穿着沾满面粉的工作服，提着刚出炉的包子赶到寺院。他气喘吁吁地对禅师说：“这是我做的包子，趁热赶紧跑过来送给您。”

禅师说：“这样呀！请在这里等我一下。”说完，立刻转身进门。过了一会儿，禅师搭着袈裟，衣装整齐地出现在门口，非常认真慎重地用双手将包子接收过来。山口一时之间不能会意，不好意思地说：“我不过是送一些包子，不成敬意，不敢劳驾您这样盛装来接受！”

禅师看着山口，说：“你为了将包子送过来，身上还穿着沾满面粉的工作服，我敬重你这样的工作热忱及供养心，所以我也要穿上我的福田衣来接受，这样施与受才能对等，否则我受之有愧。”

我执

禅师特意穿着庄严的福田衣来接受山口的供养，可谓是上等的田；而做包子的山口也不含糊，他的虔诚供养，正是为自己力耕福田。二者对施受平等都有相当的认知。

布施者不能有我执，不可以认为我是能布施的人，也不可以觉得你是受我恩惠、受我布施的人；更不可执着自己布施了什么物品、价值如何，那就成了世间法，是不合佛法的。就是一般社会的人我交际，也都是你谢谢我、我谢谢你，这就合乎“三轮体空”：施者、受者、所施物品，一切平等，相互都有关系。

现在的人常有一些错误的看法，认为我能布施，我就是老大，你接受我的布施，就应该对我感恩；如果是这样的想法，就不符合布施的原理。

报恩

2008年四川汶川大地震时，我（指星云大师）曾经代表佛光山，前往捐献两所学校、两所医院、七十二部医护车及其他物品等等。当地民众对我这样的布施很感谢，希望我讲讲话，我就在千人大众面前讲：“今天来到这里，不是做施舍的，我是来报恩的！”

为什么呢？因为我的成长受益于四川很多。例如诗人杜甫、李白、苏东坡，都是四川人，他们的诗文孕育我成长，给我很大的恩惠。因此，现在四川人受灾难了，我是来报恩的，并不是来救灾的。我如果是来救灾的，就有我大你小、我有你无的这许多分别，那便不符合佛法了。

我们大家，应该你来我往，彼此关联一体，施者与受者，同等功德。能够做到“布施无相，度生无我”，平等对待一切众生，这才合乎佛法。