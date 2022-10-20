当下疫情仍反反复复，世界各地的确诊病例也说不上控制下来，正是“革命尚未成功”，可不知为何，太多人仿佛已提早沉浸在赶走瘟神的欢乐中。

9月底，雨水带来秋意的时候，屋里却开始散播着冠状病毒，先是照顾老妈的帮佣休假外出，不知从哪里将病毒带进了家里。然后由女佣贴身照顾的老妈也中招了，接下来，原本战战兢兢，既怕被感染，又不得不忙着打点家中两个病人的我，也未能幸免，同样被病毒盯上。

居家养病的日子，虽说没有太难以承受的症状，但总是疲累不堪，每天下午，在或阴或晴的天候中，裹上薄薄的被子躺在床上，捧着书本或平板电脑，昏昏沉沉地看一下停一下，累了，睡了过去，醒了继续看，就这样在睡睡醒醒之间，过了一个又一个下午。

这天已是确诊后第九天了，一早起来，自我检测之下仍未转阴，心里有种难言的忧烦，下午躺得闷极了，有点坐立难安，起身到阳台前，看看树看看河水。也许近日雨水充足，河边与小区内的绿树充满生机，树叶仿佛长得特别翠绿，明媚的午后阳光，河边步道偶见行人缓缓而行，突然觉得，眼前这来自流水、绿树的一切还是静谧美好的，这一刻，特别庆幸刚转阴的93岁妈妈逃过了这一劫。

最近总看到“后疫情时代”这样的字眼，所谓“后疫情”应是指大疫已成过去，但当下疫情反反复复，世界各地的确诊病例也说不上控制下来，正是“革命尚未成功”，可不知为何，太多人仿佛已提早沉浸在赶走瘟神的欢乐中。

这时想起《人类简史》《今日简史》和《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利 （Yuval Noah Harari），他曾于两年前，瘟疫正大举肆虐全球各地的时候，在《金融时报》发表一篇引起各地关注的文章《冠状病毒之后的世界》（The world after coronavirus）。这篇长文不久之后也有中文译文出现，赫拉利在文章中提出，疫情结束后，世界往何处去，“风暴过后我们将居住在什么样的世界。”

赫拉利提出了人类正面对的一些问题，如监控技术的快速发展，冠病疫情“可能将是人类监控史上一个重要的分水岭。不仅因为它可以使迄今为止拒绝使用大规模监视工具的国家，出现监控正常化，而且更重要的是，它表明监控从‘皮肤上’急剧转变为‘皮肤下’。”

赫拉利也针对当时的全球疫情，提醒世人在全球团结与各据一方两个极端间做出选择，如果选择不团结，这不仅会延长危机，而且将来可能会导致更严重的灾难。如果选择全球团结，这将不仅是对抗冠状病毒的胜利，也是抗击可能在21世纪袭击人类的所有未来流行病和危机的胜利。

来自以色列的赫拉利有新锐历史学家之称，和一般历史学者不同的是，赫拉利认为，历史学家不只研究过去，也应研究未来。而赫拉利也确实写出了一部备受争议的未来之书，即其简史三部曲的最后一部：《未来简史：从智人到智神》。

在《未来简史》中，赫拉利对人类的未来提出十分惊世骇俗的看法。在他看来，在未来，地球将被与人类全然不同的实体所主导，赫拉利说的是目前正蓬勃发展的人工智能。由于人工智能可以代替人类做任何事情，将使到庞大的中下阶层变成“无用的人”，贫富、阶级差距将会被迅速拉得更大。

赫拉利提出的预想确实太骇人：新科技可能会彻底扭转人文主义革命，让人类交出权威，送到非人类的算法手中。人类将会渐渐放弃自己的决策权，未来决策都会由电脑和大数据算法操作。

而他又认为，“该怪的并不是那些计算机怪才，这其实是生物学家的责任。”因为“生命科学认为，生物就是各种算法。如果生物的功能真的和算法大有不同，就算计算机在其他领域大展神威，仍然不可能了解人类、引导人类的生命，更不可能与人合而为一”，但生物学家判断生物也是算法，“让计算机革命从单纯的机械事务转变为生物的灾难，也将权威从个人转移到了算法网络。”

赫拉利相信人工智能和生物科技的兴起肯定将改变世界，但他承认自己提出的一切情境，都只是可能性，而非预言。他最后想说的是：“如果你觉得某些可能性令你反感，欢迎运用各种新思维或采取新行动，让那些可能性无法实现。”