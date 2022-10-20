刘慧慧：午夜的末班车

聚餐散场，从CHIJMES哥德式教堂主楼走出维多利亚街。雪白高耸而立的教堂，早已没了祈祷声、唱诗班。抛诸脑后，是城中群英用杯杯畅饮，来道尽TGIF——感谢上帝，终于周五了。

凭记忆窜寻，估摸如何回家。朦胧夜灯里，爱德华式建筑风格的红白幕墙，自带气场吸引了目光。1908年屹立不倒至今，没随岁月老去，在光速数码城市里，这座永久地契的文物建筑，私人典藏，越陈越香。老邻居国家图书馆也有红砖堆砌，少了建筑特色照拂，早为了新大和福康宁隧道乔迁。

熟悉又陌生，下车的对街，土生山龟找到上车回家的路，并非理所当然。

眼角瞥见车号，正是开往红白楼右侧。啊，来不及。立马查看SMU车站外，即时联网更新的到站时刻表，一排排电子信息，列出Last Bus末班车。耶，15分钟后！

文物建筑主人是个商业地产公司，近年把C位让给了租客。黑底横幅细体白字写着“SMU Labs”，暗夜里很是低调。这个24小时开放的协作空间，则是彻夜高亢作业的莘莘学子。

C位曾属于MPH“好书人聚集地”，承载了周边青春校园的书香岁月。那时顶楼有个留美资料中心，可免费搜集和打印。不再，是那冗长繁琐又昂贵的大学申请过程。

飞渡了太平洋，传播系学生也学基础编码，跃入共建网站信息的新世界。一通电话，邮购笔记电脑送上门，苹果桌面电脑百台捐赠给学生中心任用，也是24小时全年无休。超级全球化启动，太平洋两端，相差甚远。这端紧握科技品牌市场，另一端嘛，负责高科低资制造就可。

末班车来一台少一台，车站夜归人，三五成群。

露腰短T配短裤球鞋，貌似大学女生流行校服，一侧板凳上坐着两个小姐姐，身后站三个，对着手机镜头玩起了TikTok，女团集体花式定格亮相。若无旁人的嬉闹声，旁人也若无其事。

连日暴雨，帮热带岛国披上摄氏26度的凉衣。双层巴士座无虚席，还有些冷飕飕。这，没有入冬断气缺暖的烦恼，冷暖自知。夜未央，一车人山人海。车内车外，妖娆奇景，相互叫嚣。不夜城，曾是这个岛国的梦想。毕竟白开水再有益，在张扬个性的年代，实在惨白。

午夜的末班车。Last but not the least. 往里走，回家真好。