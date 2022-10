刘慧慧：午夜的末班车

聚餐散场,从CHIJMES哥德式教堂主楼走出维多利亚街。雪白高耸而立的教堂,早已没了祈祷声、唱诗班。抛诸脑后,是城中群英用杯杯畅饮,来道尽TGIF——感谢上帝,终于周五了。

凭记忆窜寻,估摸如何回家。朦胧夜灯里,爱德华式建筑风格的红白幕墙,自带气场吸引了目光。1908年屹立不倒至今,没随岁月老去,在光速数码城市里,这座永久地契的文物建筑,私人典藏,越陈越香。老邻居国家图书馆也有红砖堆砌,少了建筑特色照拂,早为了新大和福康宁隧道乔迁。

熟悉又陌生,下车的对街,土生山龟找到上车回家的路,并非理所当然。

眼角瞥见车号,正是开往红白楼右侧。啊,来不及。立马查看SMU车站外,即时联网更新的到站时刻表,一排排电子信息,列出Last Bus末班车。耶,15分钟后!

文物建筑主人是个商业地产公司,近年把C位让给了租客。黑底横幅细体白字写着“SMU Labs”,暗夜里很是低调。这个24小时开放的协作空间,则是彻夜高亢作业的莘莘学子。

C位曾属于MPH“好书人聚集地”,承载了周边青春校园的书香岁月。那时顶楼有个留美资料中心,可免费搜集和打印。不再,是那冗长繁琐又昂贵的大学申请过程。

飞渡了太平洋,传播系学生也学基础编码,跃入共建网站信息的新世界。一通电话,邮购笔记电脑送上门,苹果桌面电脑百台捐赠给学生中心任用,也是24小时全年无休。超级全球化启动,太平洋两端,相差甚远。这端紧握科技品牌市场,另一端嘛,负责高科低资制造就可。

末班车来一台少一台,车站夜归人,三五成群。

露腰短T配短裤球鞋,貌似大学女生流行校服,一侧板凳上坐着两个小姐姐,身后站三个,对着手机镜头玩起了TikTok,女团集体花式定格亮相。若无旁人的嬉闹声,旁人也若无其事。

连日暴雨,帮热带岛国披上摄氏26度的凉衣。双层巴士座无虚席,还有些冷飕飕。这,没有入冬断气缺暖的烦恼,冷暖自知。夜未央,一车人山人海。车内车外,妖娆奇景,相互叫嚣。不夜城,曾是这个岛国的梦想。毕竟白开水再有益,在张扬个性的年代,实在惨白。

午夜的末班车。Last but not the least. 往里走,回家真好。