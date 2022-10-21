“人要知道自己，才能改进缺点…”

星云大师说：分享故事：战国时期，楚庄王想讨伐越国，庄子劝谏道：“大王为什么要讨伐越国呢？”楚庄王说：“因为越国政事混乱，军队软弱。”庄子说：“我虽说很无知，但深为此事担忧。智慧如同眼睛，能看到百步之外，却看不到自己的睫毛。大王的军队被秦、晋打败后，丧失土地数百里，这说明楚国军队软弱；有人在境内作乱，官吏无能为力，这说明楚国政事混乱。可见楚国在兵弱政乱方面，并不比越国差。”

庄子接着说：“您现在要讨伐越国，这样的智慧如同眼睛看不见眼睫毛一样啊！”楚庄王听后，便打消了伐越的念头。

克制

知人很难，知事也很难，知理更为难。但最重要的，人要知道自己，才能改进缺点，才能发挥自己的长处。

一般人的问题，出在于不知道人与我的关系；因为不懂同体共生的道理，因此不能生起慈悲心。一般人不了解心境一如、不能心境合一，因此心被境界所转，心被外物奴役。因为反主为奴，故而不能自知。

我们应该记得三个做人的道理：舍得之道，克制之礼，自知之明。 万物皆有法则，言无尺行无度，终将使结果越来越糟糕， 自己也会越来越暴躁。

有些人常常为了一时畅快，做事不顾后果，等到后悔时，又垂头顿足后悔不已，但往往为时晚矣。我们最大的自知，应该要学会克制自己，人因克制而美，事因克制而和。

突破

知人者智，自知者明，善于反省的人，才能一直选择正确的道路，从而不断突破自我，遇见更好的自己。人生在世，最为人所看不起的，莫过于处事待人毫无礼义廉耻。尤其不知人之所患、所鄙，则注定很难为社会大众所接受。

《般若心经》说：“心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想”，我们能够认识自己，就能心无罣碍；能够认识自己，才能圆满人生。

世间人看事物，总是充满矛盾、差別、对待，没有人能在一时半刻就成为圣人，看什么人都是平等的，然而我们如果能从自身做起，明白自知乃至于时时能自省，心中的明镜也将能慢慢擦亮。