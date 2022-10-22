“要学会用口修行…”

星云大师说：分享故事：三国时期，关公是个刚直的人。有一个喜欢进谗言的小人，他的伎俩就是给人家戴高帽子、让人家听得飘飘然。关公就说：“这个小人，如果让我遇到他，我一定不会放过他。留着这样的人实在坏事。”结果他正说着，小人就来了！

关公说：“你就是那个好给人家戴高帽子的小人，今天我不能让你再这样肆意妄为了。”结果小人是怎么说的？他说：“关公啊，这您就不能怪我了，要怪就得怪那些一般人，他们都喜欢高帽子，所以我才送给他们。”小人接着说：“如果要是遇到像关老爷您这样的高人，我怎么能够戴得上去呢？”

关公一听，认为这个人说得有道理，就把他放走了。放走之后，关公一想：那人说一般人喜欢高帽子，像遇到高人就戴不上帽子了……这不也是给我戴了一顶高帽子了吗？而且这个帽子戴得更高啊！”

明辨

除了谗言，我们也要“会听”不好的语言，例如：

一、听谎言要明辨真假：有的人为了维护自身利益，不惜编造谎言欺骗他人。对于谎言，大可不必费心拆穿它，但是心里要清楚明白，才不致乱了方寸。如此，也就是会听了。

二、听谤言要反躬自省：俗话说：“不遭人忌是庸才”，一个人如果周遭完全没有人批评、毁谤他，极有可能是个庸才。所以，被人毁谤不要紧，重要的是要自我警惕，有则改之，无则嘉勉。听谤言能反躬自省，那就是会听了。

三、听恶言要确实检讨：当别人以恶言待我时，应该自我检讨：我真是如他所骂的那样吗？如果不是，何必生气？假如他骂的是事实，则要自我检讨，这才是会听。

麤言

生活中，我们也要学会用口修行，自己时刻警惕远离妄语、两舌、恶口、绮语四种口过，常说赞美、鼓励、建设性、利益他人的话。如《无量寿经》说：“远离麤言（意思为粗恶的话），自害害彼，彼此俱害；修习善语，自利利人，人我兼利。”我们能使口中所出，句句是金玉良言，如此即是口宣教化，真正善入语言三昧（借指事物的精义）了。