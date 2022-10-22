一排排悬挂在实龙岗路上的灯饰，用紫、红、黄、绿、蓝的灯光画出了莲花、孔雀、西塔琴和多尔鼓缠绕在一起的造型，维拉玛卡里雅曼印度庙（Sri Veeramakaliamman Temple）也亮起了灯火，在深蓝的暮色里，灿烂辉煌。

屠妖节还没到，小印度的灯火却已酝酿出了节日的气氛。灯饰中嵌着“Deepavali Festival of Lights”，像在宣告着Deepavali在梵语里是“一排灯火”，也是一场“灯火盛会”的意思。屠妖节是一个印度民俗传统的节日，不单是印度教徒，耆那教和锡克教徒们也都庆祝这个节日。然而节日的由来却让人有点混淆，这个“以光明驱走黑暗，以善良战胜邪恶”的节日，在北方，是《罗摩衍那》的英雄罗摩，杀死了魔王罗波那；在南方，却是《摩诃婆罗多》里的“黑天”克里斯南除掉了不准百姓点灯的恶魔之王那拉卡，虽然不知道相信哪个说法的人多些，但是地球上的妖魔鬼怪、魍魉魑魅这么多，如果是同一天里除掉了两个恶魔，也是一件大快人心的事。让人揪心的是，能屠妖斩魔的大神太少了，罗摩和克里斯南其实都是毗湿奴的化身，罗摩是第七个，克里斯南是第八个化身，当今世上恶魔四处肆虐，毗湿奴忙得过来吗？更令人遗憾的是，大神的后代，也会变成恶魔。那拉卡其实是毗湿奴的第三个化身，猪头大圣瓦拉哈（Varaaha）和大地之母布德维（Bhoodevi）的儿子。