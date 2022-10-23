“人生不能走一步看一步…”

星云大师说：分享故事：吴起（中国战国初期军事家、政治家、改革家，兵家代表人物之一）曾是魏国的谋士，得知有奸臣在魏王面前诬告他。没等魏王传唤，吴起就仓皇投奔了楚国。别人问他说：“君王并未降罪，您为什么要弃官逃跑呢？”吴起答道：“唯有君王亲贤臣远小人，才能成就霸业；如今，君王竟听信了谗言，魏国从此就要衰弱了。”不久，魏国果然被秦国吞并，这正是吴起所预见到的结局。

有利

我们眼前光景很好，不代表以后很好，原因多半是因为一般人无远虑，如果没有远虑，近忧必现。一个家庭即使非常富贵，终究挡不住只消福不种福，所以有“富不过三代”的说法。历史上富贵至极的当属帝王之家，可是，我们翻开历史就知道，亡国之君大多数都是穷奢极欲。再说到个人，比如我们的身体，体质很好很健康，但若过度消耗，不注意养生，那各种疾病终会找上门。

所以，我们能做的，就是要有长远的打算，在事情尚未发生之前，要想到它规划它，让事情朝着对自己有利的一面转化，如此才能趋吉避祸。

圣贤

在人生道路上，我们常保安乐的方法又是什么呢？在这天灾人祸动乱四起的时代，什么才是我们最可靠的依据？首先，当然是有正派的宗教信仰，引导我们走向光明，如同天上的太阳、月亮，可以使迷途者寻获正道。其二、皈依法：法是不变的规律，可以规范我们日常生活的德行。依之而行，可以有正确的认识，并且让我们不会走上歪路。

其三就是亲近圣贤，让圣贤做我们的善知识。如同佛教徒亲近佛陀，可以使身心净化，性灵提升，引导离邪向善，转迷成悟。佛陀教诫阿难（释迦牟尼佛的十大弟子之一）说：“自依止，法依止，莫异依止。”这是佛教所说的皈依真义。这也可以作为一般人的借鉴：要皈向自己的自心、自性，因为自己有佛性，自己能成佛，重点就是不要造恶业。