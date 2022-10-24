“世间上哪件事不与我有关？”

星云大师说：一个初学的禅僧问报恩怀岳禅师：“一个人在二六时中（指一整天的意思），要怎样注意自己的举心动念呢？”怀岳禅师听了，回应他：“我只知道为众服务。”禅僧又再问：“说起为众服务，我只要想到为别人做事，就提不起劲来！那怎么办呢？”

怀岳禅师说：“那你就要为自己做啊！”禅僧不明白，继续追问：“怎样为自己做呢？”怀岳禅师看了年轻的禅僧一眼，说：“你要开智慧的眼，就要去读经啊！你要闭目，才能养心啊！你的手脚都能动、能做，可以挑柴、担水，你自己才有用啊！难道你都做不动吗？”

年轻的禅僧在怀岳禅师的开示下，终于明白：原来为了自己，什么事都可以做的啊！

共有

其实，世间上哪件事不与我有关？如果没有别人，当我想吃饭，不但要去煮饭，还要去种田；我要穿衣，不但要会裁剪，还要去纺纱织布；连要吃一个水果，我都必须在山上种植灌溉两三年，才能有水果。

凡事只想到自己，不想到别人，试问：你出门，谁来开车呢？就是走路，谁来造桥铺路？一切都是别人为我们成就的，为什么我们不能服务别人呢？能服务别人，才是为自己。一切都只为了自己，不肯服务别人，是不能存在的，能够为人，才能共荣共有！

因缘

个人是渺小的，个人是不能太自私的，靠因缘才能成长自己。所谓因缘，看起来好像很容易懂，比方，人和人之间彼此要好，就会说我们好有缘。如果不好，就说他们没有缘；其实，因缘不是这么简单的。因缘就是条件，世界的成立、人生的生存，哪里能少了很多条件（因缘）呢？所以，现代人千万不要一切都往钱看，你们要看因缘啊！佛教把人称为“众生”，意即“众缘和合而生”，因此，我们要把这些因缘聚集起来，再分享、利益给大众，千万不要做离群的人。

众，实在是非常美好的意思，像众生平等、以众为我、众志成城等，乃至佛经所说，任何一个法会，任何一个事业，都需要“众成就”，因此和合随顺众生才能成事，这是不容置疑的真理。