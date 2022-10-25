“自己的行仪要求健全……”

星云大师说：分享信息：心理学家设计了两段文字，描写一个叫吉米的男孩一天的活动。其中，一个篇章将吉米描写成活泼外向的人，他与朋友一起上学，与熟人聊天，与刚认识不久的女孩打招呼等；另外一个篇章则将他描写成一个内向的人。

心理学家让一些人先阅读描写吉米外向的文字，再阅读描写他内向的文字；而心理学家也让另一些人先阅读描写吉姆内向的文字，后再阅读描写他外向的文字，然后请所有人评价吉米的性格特征。

结果，先阅读外向文字的人中，有78%的人评价吉米热情外向；而先阅读内向文字的人中，则只有18%的人认为他热情外向。

研究显示，在人与人的交往，第一印象很重要！事实上，人们对你形成的某种第一印象，往往日后也很难去改变。

德行

我们应该给人怎么样的印象？四点参考：

一、交谊厚：人与人初次相见，第一印象虽然重要，但千万不能凭第一印象就断定一个人的好坏，人还是需要相处，才能见人心。所以，跟朋友相交，你以虚伪、谄媚之心对人，日久对方自然会看出你的人格品性；唯有待人真诚、厚道，友谊才能长久。

二、度量大：一个人要想成大事，首先能量要大，也就是有能力之外，度量也要大，要能容人。例如，对于别人偶有过失，要宽恕他；对于别人做事能力不足，要包容他，给他时间、空间成长，千万不能苛以待人，宽以待己。

三、真情深：人和人相处，真情最能感动人心。不少主人对待老仆如一家人，因此一跟随就是几十年，甚至终生不离，因为他们彼此都为对方的情谊感动，因此能长期相处。待人有了感动，别人自会尊敬，为你服务。

四、德行高：《佛光菜根谭》说：以力服人，时间短暂，功效浅；以德感人，时间久长，功效深。与其用力服人，不如用德感人；与其用力做事，不如用德做事。如果自己有德行，例如行为正派、说话慈悲、热心公益，凡事以身作则等，你自己具备种种美德，别人自然就会臣服。

倾向

这个世间各类人都有，有的形象和行事相符，有的面慈心恶，有的则面恶心善。当然还有更多人是善中有恶、恶中有善，甚至不善不恶的中间，也会因为时机因缘不同，而有偏于善或偏于恶的倾向，总难以中道。虽说如此，我们做人要想留给別人好印象，还是要做到“宁可正而不足，不可邪而有余”啊！