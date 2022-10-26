点智慧：把快乐带回家

“进家门前，管理一下自己的面孔……”

星云大师说：分享故事：妇女的家看起来跟普通人家没什么两样，可门口却挂着木牌，上面写着：“进门前，请抛去烦恼；回家时，带快乐回来。”有朋友来拜访，询问起木牌，说：“我时常提醒丈夫，不要带怨气回家，可他总是当耳边风。你用木牌提醒先生和孩子真的有用吗？”

妇女笑着说：“其实，我不只是提醒他们，也提醒自己。有一次我在电梯镜子里看到一张疲惫的脸，紧锁的眉头，忧愁的眼睛……把我吓了一大跳，那是我自己啊！于是，我开始想，孩子、丈夫看到这副愁眉苦脸时，会有什么感觉？”

妇女接着说：“然后，我想到孩子在餐桌上的沉默、丈夫的冷淡，我原来认为都是他们不对，其实，我自己也有责任！”第二天，妇女就写了一块木牌钉在门上提醒，一家人也因此受益。

面孔

一个家庭里，每个成员都应为家庭的和谐做出贡献，不能自私、执着、计较造成纷争，使家庭不快乐。而能够维持家居快乐的无非就是我们的正念：从进家门开始，就截断消极的情绪，不要让它在家里的空气中弥漫。

试想想家中都是一片让人窒息的氛围，其他成员会把家庭视如牢狱、冰窖，甚至本来是亲人骨肉，都当成仇人相聚，这样的家庭生活不可能快乐。

家人的快乐，就来自和谐；而和谐，是需要经营的，以故事中的家庭为例，这一切都得归功于那块小小的木牌，可这木牌背后，是一家人“面孔管理”的学问：每个人在进家门前，都有必要管理一下自己的面孔，把疲惫、愠怒、忧愁的表情收起，换成轻松、愉悦的脸庞。

榜样

人是社会关系的总和。人在世间，处于重重的关系网，家庭就是其中的基本单位之一。佛陀对善生讲法，告诉他如何处理家庭伦理关系，实际上也牵涉到人与人之间如何相处的关系。

为人父母者，平时就要以身作则，这样才能有效承担起教育子女的责任。如果自己天天在外应酬，却叫儿女天天待在家里，儿女怎肯听话？父母如果成天吵架，天天愁苦满面，儿女又怎么会快乐？做父母的说谎，或者污言秽语，却叫儿女诚实、不要讲粗话，儿女怎肯听话呢？

所以，当我们说要把快乐带回家，首先父母就应该是榜样。