作为一个不喜欢让时间留白的人，过去经常让自己非常忙碌，即便不是忙于私，也乐意忙于工，单纯地要把自己的时间填得满满的，以为这样就叫充实。

现在心态不同，生命短促，学会看清也看开了很多事情，即便仍习惯于忙碌，但开始有选择性；两大关键考量是要忙得开心，忙得有意义，而不只是忙得很盲。所以今年参与了不少活动，从办展出，到参加演出，不仅是当成调冶身心的有益活动，更希望能带给观赏者一些心灵上的满足，不论是通过歌曲，还是透过文字，那是一种分享的乐趣。

上个星期与陈洁仪、李迪文、洪劭轩、郭美美等歌手在滨海艺术中心，同台参演一场名为“Making More Moments Matter增·时”的慈善演唱会，是我第一个与慈善挂钩的活动，为托福园（Dover Park Hospice）的临终病人筹款，希望通过音乐传播爱的信息。

无论是幸福、悲伤或爱的时刻，每个人在不同的人生阶段或与亲人相处的时刻，应该都有一首能在岁月中产生共鸣的歌。通过这场演唱会，我们一班歌手希望能为托福园筹集100万元。这些资金将为托福园的重症晚期疾病病友，在他们生命的最后阶段，为他们在住院、居家疗护和日间护理这三项服务中，提供舒适、缓解症状的慈怀疗护，并给病友家人提供支持。

我不清楚慈善演唱会最终筹得多少款项，但不论多少，不论有没有达标，参与的每个人都从这过程中得到许多启发，尤其是对“增时”这两个字的含意有更深切的体会。参与的歌手当中，一些已经历或正经历与家中年迈长辈相处时间越来越少的遗憾，都在学习如何调整生活习惯和重心，一个最重要的生活轻重调动，就是重新定义生活意义，如何花更多时间在自己和家人身上，特别是增加生活的优质时光。

演唱会名称中“增时”这两个字，特别让人深思。人生的长短或许早就注定，一直都是一边是起点一边是终点的一条线，只是在不同时间点分配有别，但不论这条线的长短，关键是这条线的质地要好，那生活就有意义。

对我来说，增时就是增加优质时光，而所谓优质，对不同人而言也有不一样的内容。一些人的优质生活由物质的多少来决定；一些人以吃得好不好贵不贵来定义生活素质；一些人以看世界来增加生活的优质时光；一些人讲究的是没有纷扰的平和内心世界；一些人什么都不必有，只要有亲人和友人的陪伴，那就是最值得最有意义的增时。

这次的演出我更有参与感，因为早在疫情前就已经与筹款委员会联席主席苏慧贤医生（Dr Karen Soh），以及其他几位医生在聚会上谈起该如何策划筹办这场慈善演唱会，作为一个牵线人物，我很庆幸从一开始就参与了那么有意义的活动，也增加了自己的优质时光。

准备曲目之时，我犹豫应该演唱什么歌曲比较适合。除了自己创作的《我等到花儿也谢了》，也决定选唱刘家昌的经典作品《我家在那里》，因为家是我们和家人共度优质时光最好最贴切的地方，也但愿出席的善长仁翁，都能感受到临终病人渴望与亲人在家“增时”共聚的心愿。