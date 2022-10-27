“完全为了众生的需要而行布施……”

星云大师说：分享故事：有一位信徒，用袋子装了一百两黄金，送到寺庙给诚拙（日本江户时代有名的禅师），说明是要捐助建筑讲堂之用。禅师收下黄金，就忙着处理别的事，信徒对此态度不满，心想：一百两黄金不是个小数目，怎么禅师拿到巨款，连个谢字也没有？于是就尾随禅师的后面提醒道：“禅师！我那口袋子装的是一百两黄金呀！”

禅师淡然的应道：“你已经说过了，我也知道了。”信徒提高嗓门道：“喂！禅师，我今天捐的是一百两黄金呀！”禅师刚好走到大雄宝殿就停下：“你捐钱给佛祖，如果把布施当成一种买卖，我就代替佛祖向你说声：谢谢！从此你和佛祖银货两讫！”意思指的是双方完成交易，并结清款项，比喻两不相欠。

清净

生活里，我们常看到有人拿着几根香蕉，几颗苹果，到庙里捐一点香油钱，求福禄求功名，求平安求财利，这住于世间六尘的布施，比较像是对神祇的贿赂，或有条件交换为前提的供养。更有的人，一生坏事做尽，虽天天拜佛供养要求出入平安，警察不要上门，但那也只能是自欺欺人的做法——只能是骗自己骗别人，骗不了因果。

倘若我们行布施的念头不清净，为了得到回报，为了怕堕入恶道，甚至为了求得自身的健康福祉而布施，都是有相布施，是属有限的功德。若是有无报偿都不计较，不求任何利益，不计任何代价，完全为了众生的需要而行的布施，就是无相布施。无相布施的功德才是无限的。

和谐

《金刚经》云：“不住色布施，不住声香味触法布施”，无相布施和金钱有关吗？可以完全无关。在日常生活中，我们讲话、做事、吃饭、穿衣，只要心存慈悲，就处处可以帮助别人，造福大众。但是不可斤斤计较于人我，不可挂碍布施多少于心上。关键就在于，要不住于相：不是布施给某个人或某个特定的对象，并要求获得一定的回应。

一个社会，有钱的可以用钱布施，有物的可以用物布施，有知识、技术的，则可以用知识技术布施。如果什么都没有，也可以用欢喜心来布施，或说一句赞叹的话，用言语来布施，这样的社会，大家无所求的布施，人我关系一定和谐。