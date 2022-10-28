“从每个善念上去养成……”

星云大师说：分享故事：妈妈准备一盘水果要给家人吃。小儿子放学回来，她对儿子说：“桌上有些水果，你可以拿去吃，妈妈先做事。”小儿子看到这么多的水果，挑了一个苹果，在上面刻一个女孩子的画像。不久，他又拿起香蕉，在香蕉上刻了一个老太太，在柿子上面，刻了一个男士的像。

妈妈从厨房出来一看，所有水果都画了人，不禁怒火中烧，拿起藤条就要打儿子。小儿子不明白妈妈为什么生气，满头雾水问：“你为什么要打我呢？”妈妈气呼呼地回答：“你看你这样调皮，在水果上画了这么多人像。”

小儿子委屈地说：“姐姐喜欢吃苹果，我怕别人吃了她的苹果，所以在上面刻姐姐的像；奶奶喜欢吃香蕉，我就刻了一个奶奶的像在香蕉上，把这个香蕉留给奶奶；爸爸喜欢吃柿子，我就在上面刻了爸爸的像。妈妈怎么觉得这样不好呢？”

妈妈听了很惭愧，一把搂住小儿子，说：“孩子！是妈妈错怪你了。”她庆幸自己听了儿子的说明，才不致于误解儿子的体贴、爱心，否则真的一阵棒打，岂不造成遗憾。

父母

对子女的教导，应从每个善念上去养成。做家长的，何妨多多关心孩子的想法心理、行为个性、学习交友、生活习惯等，给予他们适当、应机的教育，对家庭的伦理、亲子的关系必定有所助益。

然而，父母乃至长辈，也要留意自己的言行举止。有些父母虽然教导子女要守规矩，要有礼貌，但是一到巴士车上，就要孩子赶快占位子，而不是先看看有没有更需要座位的人，还有一些家长，以各种方式不买车票、游乐券，乃至于要儿女不遵守交通规则闯红灯等。这看似无形的小动作，实际上都让子女学会了不诚实、占便宜，以及不懂得礼让的坏习惯。

胸怀

常见一些父母管教儿女，完全不顾及尊严，任意责备、打骂，甚至一句话就判定他没有出息，严重伤害儿女的自尊心，导致他对自己没有信心。所谓维护人格尊严，就是要让他有力量，不要禁不起考验，不要自暴自弃、自甘堕落、奴颜卑膝、推讬诿过，这才是有尊严。而家长在被激怒时，千万要记得所有的责备都要从善念“为孩子好” 上去养成，这样才能让孩子知错知改。

現在的青年儿女，往往也不知道奉行慈悲，常喜欢逞一时之狠，闹情绪争吵打架。这样的子女，也并非父母打骂就能教好的，如果能让他们明白慈悲的胸怀，在成长的岁月中必然也会有所进取。