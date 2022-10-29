点智慧：不要束缚自己

“鬼神没必要降灾或赐福给我们……”

星云大师说：有的人要盖房子，就请风水师来勘察风水、方向，风水师比划一番后说：“你的房子兴盖时，方向不要太正，太正了对后代子孙不利，要这样子斜斜比较好。”为了盖房子，将来遗祸子孙，事态严重，只好听从风水师的话，把房子盖得斜斜的。

有的人亲族逝世，要入土安葬，为了避色凶煞，也要请风水师来看时辰。风水师于是选了一个良道吉辰说：“埋葬的时间最好是晚上八点入土，如果这个时辰不入土，恐怕对子孙有害，并且属猴的，最好避开，以免惹煞上身。”为了听从风水师的话，属猴的儿子，只好退避三舍，连为人子女最后的哀伤之礼，也没有办法尽到。

有的人生下孩子，请个算命先生来给孩子算八字。算命先生算出小孩子命带煞气，长大以后会克父害母，结果还没有享受到弄璋弄瓦的喜悦，这个孩子从此成为父母的眼中盯，家庭陷入愁云惨雾之中。

虽然科技发达，但现实生活中一些实例，过于迷信的观念也束缚着一些人，这些都是可以改变的。

祸福

人世间的祸福，决定在自己的手里，我们要做自己的主人，不要把自己交给鬼神、甚至愚昧的巫术之流去主宰。一个社会都应该远离邪信邪见，让大家都有正确的见解、高超的思想。

有许多人到佛光山，常异口同声赞叹佛光山山明水秀。我（指星云大师）告诉各位，我建设佛光山，从来不看地理，也不选黄道吉日，天天可以举行法会，处处可以建盖殿堂，只要大家欢喜，大众方便，日日是好日，处处是好地。

我们对时空产生了执着，这里不好那里不行，必然寸步难行；此时不佳彼时不妙，当然事事难办。我们唯有挣脱邪信、邪见的桎梏，确立自己的立场，具备正知正见，烦恼才得解脱。

无明

愚痴，不是愚笨如白痴，而是无明，不明白真理，不明白是非、因果。孔子称赞颜回“颜渊终日不违如愚”，对出色的弟子高柴，说他“柴也愚”；老子也说“大智若愚”。可见在圣贤者眼中，锋芒不露、智慧不显的藏拙，就是一种美德。

世上许多具“世智辩聪”的聪明人，有时因无正见，反而更容易走入邪途，而苦恼一生。有句话说：破戒不可怕，破见才可怕。因为犯了戒，通过反省忏悔，能得清净；没有正确的见解、观念，则所言所行往往愚不可及，乃至犯下滔天大罪也不知。

各种风水迷信不会是我们求取富贵的敲门砖，算八字改东改西我们也不可能事事顺心，事物皆有因果，因果观才是世人应该重视的。