可那是1969年了，姚苏蓉的时代了，一众歌星，包括静婷，也得练唱今天不回家，调和的温柔，一时炽热，一时雪冷，好比人间的世情，冷暖由不得自己。

有时候习惯很难改：单是喝可乐，就得冰冻至割喉才能过瘾；（而汽水漏汽，更是扫兴，至于啤酒不冷，是一种罪过。）咖啡茶也是非滚烫不可入口，烧热的液体搁久了，逐渐变得温吞吞，倒不如放进电冰箱，化为冰冻沁人的另一杯冷饮。各走极端，永不愿走中间路线——可无须多少年，竟然惊觉现代的流行温水，叫一杯抹茶拿铁，微热而已，一小块提拉米苏，清甜罢了，已经轻盈且小心翼翼的拿捏得宜，不可越雷池半步……这种拘谨收敛的风格，还略带健康素净，朴实无华，偏向窗明几净，不过分不越界的稳守界线。诸君想必没听过70年代茶室，来一小瓷杯黑“羔丕”，另一碟子小块冷牛油，再放热咖啡里。浓香带着醇厚，讲究清淡保健的人会吓坏的。如今流行什么金曲，或者说网络神曲？从前响彻云霄、张弛有力的歌声，一句我为你痴迷，劲道十足的姚苏蓉，让人觉得时代曲走到了云天日出红炎炎的阶段，她就是里程碑。之前的温柔婉约主要风韵，似乎缓缓散开了，姚莉代表的歌后光芒尽收，走平衡柔腻的时代，给另一个姚派热辣辣的打破了——倒是符合人心渴望极致的路子。我小时在茶室喝着冷豆奶的时候，另一边厢邻家播唱着《心上人》，空气里透露着某种吵杂人声。多年后在美食中心附设的红包吊花场，一些悠闲阶级的婆妈徐娘，追捧穿亮片粉红西装的男歌手，总点这首金曲：殊不知歌词通篇将人比喻成云中月，天边星，是捉摸不到的，连回音也没有——她们一头情热，泛起了春潮的心湖，不管词意如何，只觉歌名具体象征，投射其中，得到无以名状的意淫境界就满足了。如果我回忆上世纪70年代初的情歌爱曲，含蓄内蕴不再，每一把声音歌喉丹田中气甚够，撕心裂肺，有痛苦有欢乐，你不爱我，为什么又要来找我。一个个歌后，大把大把翻飞的鬈发，殷红嘴唇，开阔衣领，窄衬衫，花色丝巾——那时流行歌如风吹枫叶，不是三个梦，就是四个愿望，你唱我唱不分彼此。隔了一个鸿沟的时代曲，仍然存活，却显得黯淡了许多。