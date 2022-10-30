“行善助人，自己命运就朝向好的方向转变…”

星云大师说：分享信息：今年8月24日，京都陶瓷（简称京瓷）创办人、也是名誉会长稻盛和夫辞世。他90岁阳寿的人生岁月累积出的心得，可以用一句话概括：“发生在人生中的每件事，皆来自心的牵引。自心描绘着什么、自身抱持着什么想法、展现什么姿态活着，这些都成了决定你我人生的最重要因素。”

他也说，利他行善这个纯粹的动机，可以产生强大的力量。这股强大的力量，让制造业出身的稻盛和夫，在3年内让日航转亏为盈。回首当初，他为了打破日航固有的官僚主义，大力推动组织改革。但他说：“真正的改革，是在于我心中拥有的这种施善行的纯粹之心。我一上任，就宣布新生日航的经营目的，就是追求全体员工物质和精神两方面的幸福。”

为了让员工上下一心，稻盛和夫不断说服员工，日航就是自己的公司，也逐条说明自己的京瓷哲学，作为日航重建后的共同价值观。回首日航再起的成功，稻盛和夫一派云淡风轻。他说：“印度梵文中有这样一句格言：伟人的行动之所以能成功，与其说是靠他行动的手段，不如说是凭藉纯粹的心灵。”

他认为，神灵、上天看到他的“利他之心”和勤奋，也伸出援手。他感性说道：“是宇宙间的关爱、拯救、慈悲万事万物的‘气’，即‘宇宙的意志’给了我们帮助。”

在稻盛和夫眼中，人生就是磨练灵魂、心灵的道场。因为心怀善念，行善助人，命运就朝向好的方向转变。

六度

如果我们在生活中，凡事能多为别人着想，必然也能从自利到利他，做个菩萨。在实践菩萨道的路上，最重要的是六度。修行六度可以自利利他的意义：

一、行布施：能流布善名，随所生之处而财宝丰盈，此为自利；能令人得心满足，教化调伏人的悭吝，此为利他。

二、行持戒：能远离一切诸恶过患，常生善处，此为自利；能教化别人不犯恶业，此为利他。

三、行忍辱：能远离众恶，达于身心安乐的境界，此为自利；能化导逼人趋于和顺，此为利他。

四、行精进：能得世间、出世间的上善妙法，此为自利；能教化别人勤修正法，此为利他。

五、行禅定：能不受众恶而心常悦乐，此为自利；能教化别人修习正念，此为利他。

六、行智慧：能远离无明，断除烦恼障、智慧障，此为自利；能教化别人皆得调伏，此为利他。

影响

当今社会，有很多善良的人在用善行使别人的生活变的更美好，各种各样的“善”在感动着大家。利他的善行也会有美好的果报，快乐和幸福随之而来。利他首先是要让自己变得越来越善，从自己开始慢慢集合众人的善心善行去影响更广大的范围。当我们点燃自己内心善的火焰时，我们才会发现外在是一片光明。