“要积极的施与欢喜…”

星云大师说：分享信息：在过去匮乏年代，台湾澎湖人真正奢侈的，是猪肉白米蔬菜，因为全靠进口。而海鲜可以到海边捡拾，一点也不值钱，甚至吃到腻味。而生活于浊水溪边的孩子，匮乏的是海鲜，但他们仍有河鲜。许多人童年的食物，是溪边钓起来的小鲫鱼，清溪中摸起的蛤仔，水田里抓到的泥鳅。而生活于山边的孩子，能抓的是山里的竹鸡，挖的是竹笋。山上的孩子，要学习去射飞鼠、狩猎山猪，海边的阿美族，要学习在海浪中捕鱼，在河流里抓鱼。

中国大陆土地辽阔，风土民情天南海北。举例说，蒙古人对青菜的传统说法，只有几种，因为草原上的青菜种类非常少。但蒙古人对马的命名，却有几百种。鬃毛的色泽、马背的花纹、尾巴的模样等，都有独特的名字。蒙古人或许不了解海鲜，因为距离海洋太遥远。而福建人、潮汕人何曾了解蒙古的文明呢？更不用说，沙漠与海洋文明的差距了。

在城市里生活的孩子，怎么也无法体会抓泥鳅、摸蛤仔的乐趣。而山里的孩子也不了解，在海边吹着海风钓鱼的快乐。

难道我们不是因为彼此的不同，所以才有了学习欣赏、看见异文化的喜悦吗？我们的生活如此不同，所以才要透过互相了解，带来许多的快乐啊！

润滑

体谅、了解之道，要能为对方设想，要能彼此互换立场；凡事要有建设性，因为体谅和了解不只是消极的不计较，更要积极的施与欢喜，给予尊重。能够有人我一如的想法，有自他平等的精神，更能相互体谅。

人和人相处，因为有不同的个性，不同的爱好，不同的习惯，不同的想法；很多的不同，如果没有体谅了解的润滑，这许多的不同，如何能融和呢？这样的道理的体现，放在一个多元种族多元宗教的国家，更是重要。

凝聚

然而，我们处在的现实环境是，国际间战火发出隆隆的炮声，族群中的仇恨生生不息的蔓延，世界的风云多变，起源就在事执、法执、人我执。可是，国际之间的交相争利，造成了多少战乱，种族之间的歧视凌虐，酿成了多少灾难；我们生活在这样的世间上，只能是在颠倒中不能安然。

可是，这些都不能阻止我们的祈求，愿这个世界上没有瞋恨，只有祥和；没有贪欲，只有喜舍，让我们的世间，男女老少都能互相融和；让我们的世间，贫富贵贱都能互相尊重；让我们的世间，士农工商都能互相合作；让我们的世间，宗教种族都能互相包容。

我们可从自己做起，学习如何拉近人我间的距离；学习消除别人的执着；学习解脱种族中的对立，以及学习照破世间里的黑暗。不要小看个人微弱的光芒，它能凝聚大的光芒！