“担当的当下，就是在累积智慧与福德因缘…”

星云大师说：分享故事：小朋友在自家花园里踢球，一不小心把球踢到邻居花园中，打烂了一盆玫瑰花。小朋友怯怯地告诉爸爸，叫爸爸去拾球，可爸爸却要小朋友自己去，并告诉他，首先要道歉，还要拿上一盆花作为赔偿。

小朋友不情愿地走到邻居家。邻居看着小朋友的眼泪都已经流了下来，非但没有责备，也拒绝收下那盆花，还从屋里拿了一包零食送给小朋友。

爸爸见儿子回到家，泪水未干可掩饰不住喜悦，又见他手里多了巧克力，便带着儿子去见邻居。爸爸对邻居说：“我儿子犯了错，我想教育他，请你配合，犯错的孩子不应得到奖励。”然后爸爸又要儿子拿着巧克力和鲜花送给邻居。一天后，当爸爸已经确定儿子吸取了教训，再借着一次机会奖励巧克力给儿子。

力量

很多人都有这样的毛病：幸福安乐时，都只想到自己享受；一旦遇到困难，需要担当责任，才想到要别人来帮忙。

实际上，人生的好与坏、苦与乐，都要自己直下担当。别人对我的赞语，欢喜承担起来；好的机会来了，感谢承担起来。同样的，责任来了、困难来了，也要勇敢担当；在承担的当下，就是在累积智慧与福德因缘。我们能抱持着“我要负责，我要担当”的勇气，自然会产生力量；如果畏惧困难，凡事推诿，必定难以成就。

算账

个人身、口、意三业的造作，身所做的杀、盗、淫；口所犯的妄言、恶口、绮语、两舌；心里产生的贪、嗔、痴等等，所有自己造作的善恶行为，自己要负责承担结果。所谓“人在做，天在看”，天理昭昭，你侵犯到别人，妨碍了别人的自由，这个业力要你自己去承受，别人是代替不了的。当然，“种如是因，得如是果”，好事你做了，结了好果当然是你的，因为是你播种的田园，理应由你来收成。

所以，人应该要勇于承担责任，要勇于面对苦难和委屈，更要有勇气承认自己的错误。我们能够诚恳的忏悔，老实的承担责任，别人也会给我们安慰，提供给我们意见，协助解决，把过错、伤害、责任减到最小，而我们也能从中不断的学习和成长。

如果我们犯错，不仅不愿承担，反而还诿过塞责，找人护航说情，这就像犯了罪找人代替，这只是形相上的行为，但是在因果法则上，还有另外的帐目会替你算得更清楚。