我大张旗鼓地说入围花踪文学奖的事后，收到不少宽慰的信息，鼓励我下一届再继续努力，要我别气馁。其实，我有得奖，是武侠短篇小说奖，只是当时没说。

许是得知入围后，已经将喜悦透支了，以至于得奖后的欢喜有点平静。

这是我人生第一个写作奖座，这种平静有点不自然，感觉一切都是虚幻，一点都不真实。在想，也许再过五分钟，我手机的闹钟就会叫醒我。

套我好哥儿的一句话：花踪文学奖是马来西亚文学界的殿堂，能入围也就表示跨过门槛了。我可以在殿内转个圈已经很满足了，从不敢奢想自己会得奖。

我告诉自己，努力过就好，结果不重要，但我也必须提醒你，这是看成绩的世界，没人管你有多努力。

当我收到入围信件时，泪水泛滥像海浪冲在沙滩上，它勾起我的过往，将过去一帧帧地回放。

明明去年还在养着病，凉飕飕了两年的光头好不容易才能系撮小揪揪，现在却不记得日夜戴着的冷帽究竟是什么颜色了！以为会永远记住最后一颗药丸的苦涩，可如今却想不起是黄是白是椭还是圆了。

就连当时废寝忘食写出的作品，我连它的名字都想不起了。

看似拼命地活着，其实一点生活的痕迹也没留下。

没有踪迹，没有足迹，有的只是口水留在枕头的水迹，自己还在半梦半醒。

所有的难以忘记，一点也不难忘记。

要不是这沉甸甸的奖座填充了回忆，我至今仍觉得那段岁月除了苍白，便是空白。

这下总算能给自己一个交代了，这两年我并不是碌碌无为，我还是有所作为的。

我没有出席花踪文学奖的颁奖典礼，因为那之前刚结束一连串的复诊，心有余而力不足。说不上是遗憾，就是有点可惜。最终赛果是经由朋友截图告知，可想而知，他们比我更期待，比我先开心。

我写好落选感言，感谢闺蜜一直充当我的第一位读者，要我别放弃手中那支笔。感谢我身边的朋友与我分享对江湖的看法与向往，让我完成人生第一篇武侠小说。

更要感谢我的家人，在我抗癌期间，对我无微不至，让我无后顾之忧，踏上写作旅程。

嗯，身体是病了，但梦想没病。

看来，这也能是我的得奖（花踪）感言。