2005年到泰国曼谷旅游，是公司组织的福利活动。最近看了几部泰剧，忽然很怀念曼谷。到了曼谷，当然要游览大王宫、玉佛寺、卧佛寺、郑王庙，这些建筑真正堪用“金碧辉煌”来形容，佛教给这个国家带来吉祥。泰国是个谜，它是东南亚唯一没有被殖民的国家。不同于越南、柬埔寨、缅甸，泰国也很少战乱。拉玛四世、拉玛五世，都是伟人，我对四世蒙固的兴趣更大。父亲去世，异母弟弟篡位成了三世，蒙固隐退到寺院，随后几十年过着僧人的生活，同时不断学习英文、人文、天文、数学。作为僧侣，他也行脚全国，了解民情。1851年，弟弟三世去世，47岁的蒙固成了拉玛四世。所有的积累得以爆发，开始大展拳脚，推动泰国现代化进程。拉玛五世在父亲拉玛四世开创的基业上继续大展宏图，成了令人爱戴的圣主仁君。