“人，是为了使命感才活在世界上的…”

星云大师说：分享故事：1999年3月14日晚上7时，大连市公汽联营公司422号双层巴士司机黄志全，在驾驶中突然心脏病发作，在生命的最后一分钟，他强忍剧痛，做了三件事：一、把巴士缓缓地靠向路边，并用最后的力气拉了手动刹车；二、把车门打开，让乘客依次安全地下车，以及三、将发动机熄灭，确保巴士和乘客的安全

黄志全做完了这三件事，趴在方向盘上停止了呼吸，年终45岁。他在濒临死亡时刻，以顽强的毅力从而避免车毁人亡的惨剧发生。据黄志全的同事评价，黄志全平日为人和善，工作勤恳，虽鲜有惊天动地的壮举，但助人为乐的好事却难以计数。然而，就是他的使命感，造就了让大众一直铭记的救人事迹。

苟且

常听到人问：人，为什么要活在世界上？生命的意义究竟是什么？问题的答案是：“人，是为了使命感才活在这个世界上的！生命的意义，乃负有使命感之谓也！”其实，但看动物中，狗以看家为使命；猫以捕鼠为使命；鸡以司晨为使命；蜂以酿蜜为使命。牛，拉车负重，这就是牠的使命；马，日行千里，这也是牠的使命。

但是，我们的社会也有许多没有使命感的人，他们吃喝玩乐、遊手好闲、不务正业。没有使命感的人终日如此因循苟且，就算交给他一件很大的事业，到头来还是做得无声无息。

菩萨

如果我们对工作有一种强烈的责任和使命感，做起事来一定能甘之如饴。反过来说，如果我们觉得因为别人都不愿意做，所以才叫你去做，那就会痛苦。使命感说易不易，说不易也易，换个角度想：既然我们能做，我也愿意做，那就一定要好好做。因为我们有这样的信念：所做的事能让人得到方便和幸福，辛苦是值得的。至于我们在做时，别人是埋怨还是感谢，都没有关系，因为我们正在完成自己所赋予的使命。

每个人的一生是靠着大家的帮助而成长的，也才能走完一辈子，所以，我们的使命也应该包括，多做一些让人感动的事，这些事不管大小，我们能以欢喜心完成，这就能活出一个人间菩萨。