点智慧：什么是实相？

“如果一执着，心就不会清净…”

星云大师说：分享故事：有位虔诚信徒有次遇到水灾，只好爬到屋顶上避水，水渐渐涨高淹到脚下，他急忙祈求道：“大慈大悲观世音菩萨，赶快来救我啊！”

不久，他发现一个原住民驾了一艘独木舟要救他，他却说：“我不要你这高山族来救我，我要观世音来救我。”雨水继续上涨，已高及腰部，他很着急地再祈求：“慈悲的观世音菩萨，赶快来救我啊！”

来了一艘快艇，要载他到安全地方，他又说：“我这一生无论什么机械东西都不喜欢，我要观世音来救我。”大水已经涨到胸部，他害怕的大喊：“观世音菩萨，快来救我啊！”

然后来了救援队的一个美国人驾直升机救他，他还是摇手说：“我不要外国人救我，我要观世音救我。”在他就快要被水淹死时，一位禅师救起他，他对禅师说：“像我这么虔诚的人，为什么观世音不来救我？”

禅师说：“哎呀，你还真是冤枉了观世音菩萨，当你大声呼救时，菩萨化身成了独木舟、快艇、直升机前来救你，你不但不感谢，还挑三拣四。”

无相

经上有句话说：“凡有所住，皆为非住。”我们能在日常生活中，对于幻有的假相不执不拒，内心宽广等如虚空，就能在行住坐卧中体会到“青青翠竹尽是法身，郁郁黄花无非般若”的实相世界。实相是实际的、根本的形象、现象，原来就是这个样。但真有实相这个东西吗？从语言上、思想上讲是有的。若从实相的本身来说，实相也是无相，无相不离一切有的现象。并没有一个固定的东西叫实相，可知世界一切现象都没有离开实相。

五欲

世间的形色无一不是法身实相，然而众生如我们，因为无明贪爱，执妄为真，将自己执着于假相上，所以处处觉得障碍隔离。有段譬喻：旅人忽然遇到老虎追赶。情急下看到路边一口枯井，他就攀着树藤垂入井中。庆幸逃出生天之余，他往下一看，发现井底有四条大蛇。旅人不敢落地，只得悬在半空。此时举头又见头上有黑白二鼠，正在啃嚙树藤。旅人不知如何是好。正当此时，头上有五只蜜蜂飞过，滴下了五滴蜜汁，刚好滴入旅人口中，旅人觉得甜蜜，一时竟忘了自身的处境十分危险。

譬喻是说，吾人在生死枯井中，被无常猛兽追赶。下有四条毒蛇（喻地、水、火、风四大）要分裂身心，还有昼夜的黑白二鼠又在啃嚙我们生命的树藤。此时蜜蜂滴下了五滴蜜，让我们暂时忘记了危险，这正如刀口之蜜，虽有割舌之患，因为其味甜美，因此轻易的就让我们忘记了危险，这就是人生的实相。

刀口之蜜是什么？就是财、色、名、食、睡“五欲”之味！所以，我们真要想想，在短短生命之中，我们就只能让五欲掌控吗？