“重新正视和认识能源…”

星云大师说：分享新闻：9月23日起，法国巴黎世界著名的地标艾菲尔铁塔每晚将提前1个多小时熄灯。铁塔装有2万个灯泡，通常在凌晨1时熄灭，但在节省能源下，将提前在晚上11时45分熄灭。

法国许多核电厂进行维修，加上今年夏季热浪带动用电需求大增，已导致电价飙涨。这不仅是法国遇到的问题，欧洲好些国家都有能源供应的问题。由于俄罗斯减少供应天然气给欧洲，以回应西方对俄国的制裁，欧洲各国正推动减少能源使用。德国各大纪念碑也将提前熄灯，西班牙则已限制空调用量，荷兰正敦促居民缩短沐浴时间，以减少水加热的天然气使用。

节约

在古代的农业、畜牧业社会，没有讲到能源，日子不也一样在过？近代社会进入工业、科技时代，人类发挥聪明才智，利用各种方法发掘能源，但是世界之大，能源之多，终究有限，万一这许多能源用完，人类是否要回复原始时代，重新过着茹毛饮血的原始生活呢？当然，没有人愿意回到那样的日子，只是，我们也要思考，地球上的能源，毕竟有其限量，我们这一代人，如果现在不懂得节约能源，过分浪费，或者过度开采能源，未来的子孙就很有可能将恢复古代蛮荒未化的黑暗时代。

说到节约，我们应该想到，真正的能源是在吾人的心里，我们的心力就是无限的宝藏。只要我们能发心保护地球，我们都将能延长地球的生命。平时少用热水就能节约，平时少开冷气就能节约，生活中的点点滴滴，累积起来，就是我们对地球的贡献。所以，能源处处求，最终还是应向自己的内心自性里去求。

普及

所谓能源，举其要者，有这些：

一、石油：山中、海里，尤其沙漠地带，都蕴藏着丰富的石油，现在凡是沙漠国家，一下子改变国力，如中东地区的沙特阿拉伯等石油国家，摇身变成富商大贾，不可一世。

二、煤矿：过去轮船、火车、工厂，都靠煤矿发电，但采煤的人的辛苦，尤其世界各地经常有矿灾传出，可见煤矿能源得来不易。

三、电力：电力的来源，有的靠水力发电，有的藉用火力发电，有的利用风力发电，甚至有核能发电。只是核能发电固然有助于社会发展，但也带来人类莫大灾难。至于水、火、风力固然可以发电，但是有水火风就有电，没有水火风就无电，水火风都会变化，也有一定的限量；以有限的水火风，要供给人类无限的用度，还是有风险存在。

四、太阳能：随着科技发展，现在已进步到使用太阳能发电，这是人类的一大福音，只是太阳能的使用，这些年虽然取得突破性进展，但还不能成为小市民日常的一部分，如何更好的普及还有待研究。