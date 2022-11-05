点智慧：在乎天长地久

“死的是有形的躯壳，精神是不死的…”

星云大师说：分享故事：男子在当官后去找智者，他问：“我现在当了官，好像很了不起，但是，我不知道这个官能否做长久？如果一下子就被拉下来，那不是很没有面子？甚至如果因此犯错需要伏法，那不是得不偿失吗？”

智者笑着对他说：“当官最重要的是什么？如果你都是只为自己光宗耀祖，那么，你就该为官职的长短担忧。但是，如果你在当官之后多制定便民政策，官位的变动再快，但是你所做的好事，会留下来惠及后代，老百姓也会记得。

智者接着说：“事实上不论是当官还是做别的，只要能在你的职务上留下功绩，纵使职位会随环境变动，甚至没有了，但是你对这个社会的帮助、贡献、成长，却可以流传长远。能抱持这种观念，你何必去在乎是不是曾经拥有呢？”

精神

有个广告词至今仍脍炙人口，那就是“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”；这句话其实暗藏了灰暗的一面，那就是容易变成“今朝有酒今朝醉”的享乐主义，仔细想想，是很不负责任的生活态度。

那么，人到世间走一趟，是否曾想过，我能为世间留下什么？我们应该留下能让后人记得的东西，比如说，为社会留下建设、奉献：只要有益于大众，比方种几棵树，栽一些花，造一座诊所，建一所学校，乃至留下一个纪念亭、栏杆等，都是我们能为社会留下的建设，也代表我们的一份发心。

人生在世，不过数十寒暑，每个人到头来难免一死，但死的是有形的躯壳，精神是不死的，只要我有信仰，我有崇高的人格、道德，我有般若、智能，我的生命将与天地同在，亘古长存。

受益

佛经里有则譬喻故事，两个妇人同时得到一种名叫“庵摩罗果”的水果。甲妇人一得到庵摩罗果，便连果带籽吃下肚了。乙妇人却只吃果肉，而把籽留下来，继续栽植培养。不久，这个种子又再长出果实，她一样只吃了果肉，留下种子，然后又将种子拿去栽种，如此几年下来，竟使她拥有了一大片的果园。

所谓因缘果报，有了因，还要有缘，才能有结果。因此，平日生活，我们对于家中的子女，要留一点道德给他；对于朋友，要留一点方便给他；对于长辈，要留一点恭敬给他；我们能留一个因缘给人，让好因缘长长久久，以后必定受益无穷。