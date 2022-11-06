“把事情推来推去，这就叫做踢皮球…”

星云大师说：分享故事：中国江苏泰兴县发生蝗灾，县官为了推卸责任，赶紧呈报上司：“本县过去从来没有蝗灾，蝗虫是从邻县如皋飞来的。”并写了一道公文给如皋县的县官，请他下令严加捕捉。

如皋县的县令心想，这样推诿怎么可以？后来生一计，也回了泰兴县一纸公文，上面这样写着：“蝗虫本是天灾，并非县官无才，既从我县飞去，还请贵县将这些蝗虫押来，本县将依法处理。”

结果是蝗虫飞来飞去，责任归谁也像足球般被踢来踢去，受苦的当然是老百姓。

谁的？

你会踢皮球吗？你踢来我踢去，我踢去你踢来，让皮球在你我之间来来去去，既不是你的，也不是我的；如此把事情推来推去，这就叫做“踢皮球”，也就是推诿。

社会上最常见的是，儿童犯了窃盗的行为，父母就怪老师没有把孩子教好；老师则怪父母家教不好。家中的花瓶倒了，大姐说是小弟没有把花瓶摆好。二妹说是大哥把门打开，让风吹进来，才会把花瓶吹倒了。三弟说是大姐把花瓶的水倒光，花瓶重心不稳，才会倒下来。兄弟姐妹互相推诿，互相不负责任，这就是我们人与人之间踢皮球的行为。

还有一种情况在一些社会也常见，十字路口，有人违例摊位，路人向东边路口的警察检举，东边的警察说，那是属于西边的辖区。此人赶快跑到西边投诉，西边的警察说，那是隶属南边所管辖。此人再到南边提出，南边的警察又说，现在经过重新规画，那里已经由北方所管了。

此人深不以为然，跑到警察局去，里面的警察说：“这件事我们需要请局长召开会议，大家研究研究再说。”为了一方寸之地，就可以让全国家的人一起来踢皮球。

价值

互踢皮球是不负责任的态度，也是推诿过错的举动。一个国家，如果人人遇事就互踢皮球，不敢勇于任事，国家如何成其为国家？一个家庭，如果没有一个人愿意担当责任，那么这个家怎么会有幸福感？

“踢皮球”不能解决事情，何妨转换成踢足球的心态上场，人人争着抢球，希望能由自己的脚下进球得分；人人培养争取荣誉的心，替代居功诿过的心理，则人生的价值将不可同日而语了。