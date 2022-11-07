“三世因果，循环不失…”

星云大师说：分享故事：中国矿灾事故，因瓦斯爆炸导致矿井坍塌，一人死亡两人重伤。赵姓矿主因与当地权贵的关系，背后有强大保护伞。公安要讯问矿主时，矿主因糖尿病被送到医院。

矿主50多岁，身材魁梧，性格强硬，根本不配合讯问，他还嚣张地说：“用不了一个月，就会有人保我出去。”就在矿主要恢复人身自由的那个晚上，他的糖尿病和胆结石一起发作，疾病把他留下了。从那以后矿主就再也没离开过医院。过了4个多月，案子判决，他被判处有期徒刑6年，但他已进不了监狱，因身体渐形衰弱，刑期只能在医院里执行。

处理案件的法医还有些事要询问矿主，再次见到矿主时，1米8的个子，体重迅速降到45公斤，这时，矿主已在病榻上躺了8个月。 法医说，自己没见过那么消瘦的身体，双眼完全深凹，颧骨巨高，肋骨突出，一根一根清晰可见。 呼吸时肋骨轻微伏起，感觉一碰就能折断。查看他的病历，按照常理，像瘦成这样的病人，因多重器官衰竭，早无力再支撑心跳，但赵却顽强而痛苦地活着。

虽然矿主一再地跟法医表示，现在唯一的目标就是死，因为他极度痛苦，可他就是死不了。后来，饱受折磨的矿主终于向法医吐露心中的祕密：10多年前，在他刚刚起步做小煤窑时，因为缺乏资金，就托人在火车站骗来一群弱智的游民，让游民下井挖煤，而且还不付工资，只雇几个保安看管。

在累积到第一桶金之后，矿主为了隐瞒真相，封闭了小煤窑的矿井，任由这些弱智者在黑暗中慢慢饥饿、窒息而死。 他的供述后来被证实了，警方在所述地点挖出20多具骸骨。后来矿主又在医院折磨将近半年，直到死后，用被单裹住尸体搬运时，骨头脆裂、皮肤溃烂化脓，在放进冷冻柜之前，几乎都要化成一滩肉泥了。法医在分享这个案例时，一直对人说，因果的善恶报应是不虚的。

哲学

人的一生都要经历死亡，什么死法、死因如何？ 都是有脉络可循的，死亡蕴藏着因果定律，屡试不爽，不得不令人深信善恶到头终有报！因果，不是一般劝善，教人做好事而已，因果，是人间的实相，也是高深的哲学；有因必有果，其准确性连现代的电脑科技也不如。

因果是由谁在操纵？由谁来主使？它是由万法因缘所起的因力操纵，由诸法摄受所成之因相主使，有其超然独立的特性。人可以改变天意，但不能改变天理，也就是不能改变因果，所以，人若行恶，必然是要付出代价的！

维系

《安士全书》云：“信因果者，其心常畏，畏则不敢为恶；不信因果者，其心常荡，荡则无所忌惮。一人畏而行一善，万人即增万善；一人荡而造一恶，万人即增万恶。故曰人人知因果，大治之道也；人人不信因果，大乱之道也。”有了这层因果的体悟，我们就能随时随地约束自己的行为，规范自我的意念，以维系善良的人情风俗。