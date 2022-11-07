其实也不必等到谎言被拆穿之时，说谎的人一开始制造他的平行世界，并把其他人带进去的那一刻，他的痛苦就开始了。

亲爱的J：

人为什么要制造谎言？

谎言是一个想象出来的，与现实不符的情境。以此类推，人之所以要制造谎言，必定是因为对现实感到不满意。因为现实没有办法满足他或她个人的种种需要，于是编造了一个他以为能够符合自己需要的虚假情境。这就是谎言了。

一个人想象力丰富，有编造各种情境的能力，是好事。本来，人就活在记忆、现实和想象之间。但纯粹让自己陶醉其中、耽溺其中的个人想象空间是一回事；把它变成一个与现实平行的世界，还把其他人带进这个世界里面，企图以自己创造的虚假世界取代现实世界，那又是另外一回事了。

如果你相信这世界有造物者，那么说谎的人，就是另外造了一个平行世界的人，他以为自己是造物者，以为自己是神。想要掩盖造物者创造的真相，用人制造的假象取代。这样想来，也真够大胆。说谎的人，其实也是想要篡位的人，篡的是造物者的位，真是不知天高地厚。

这样看来，难怪所有的谎言都会不攻自破。或者到最后，总会真相大白。因为人，怎么可能瞒天过海呢？怎么可能和造物者较劲呢？

其实也不必等到谎言被拆穿之时，说谎的人一开始制造他的平行世界，并把其他人带进去的那一刻，他的痛苦就开始了。

首先是制造平行世界的痛苦。你又不是神，怎么可能知道一件事情的每一个面向，一个谎言要被编得滴水不漏，当然要费不少脑力。还要被演绎得滴水不漏，比拿奥斯卡大奖最佳男女主角的人还具说服力，那也是需要在心中反复演练，才拿得出手的一场戏。问题是奥斯卡演员也不过在特定时间内演戏，谎言制造者却得无时无刻standby，镜头随时聚焦，随时准备入戏。想了都觉得累。

要维持一个自己一手打造的平行世界，就要努力在现实与谎言中来回穿梭。不然怎么填补平行世界里随时出现的坑坑洞洞。

问题是，有的人不仅制造一个平行世界。他可以对不同人制造不同的平行世界。每一个各自有各自的情境。你可以想象，这个人会有多忙碌，有多累。

我们普通人要应付老天爷给我们创造的现实世界，都已经累翻。生活大小细节，能减则减，能省则省，这样才能给自己留多一点时间，讨一点清闲自在。

但另有一些怪胎，却喜欢在各个平行世界间来回穿梭！是精力过剩还是福建话说的“食饱无代志”？

有时候，我看着他们的身影，确实难解。J，你解吗？

问题是，这些人往往不能将他们承受的痛苦，和自己的说谎行为连接起来。

他们好像看不到，自己其实比一般人，在现实世界之上，还背负了多一个平行世界的重量，难免会感觉重担难当，步履蹒跚，气喘如牛。问题在自己身上，他们看不到，却极可能把自己的感受归咎他人，那些他认为导致他在现实中无法满足的人。

有时候我想，我们每个人出生的时候，我们生命体的形象或许都不会相去太远。但如果生命的体验是在一个由时间与空间筑造起来的大宇宙里前行，随着时空的过去，我们每一个人的生命体就变得越来越不一样。

在我们前行的旅程里，所有过去时间与空间里没有被妥善处理的人事都会变成一个钉子，紧紧钉住这个生命体的一部分。于是这个生命体在往生命轨道前行的过程中，就有越来越多被过去拉住、钉住的部分。它开始变形。如果我们出生时都是一堆小圆球生命体，随着时间过去，许多人不再是圆球，不再能比较轻松地滚动，而是变得畸形。

如果这个畸形的生命体还要穿梭在现实与平行世界之间，它又会被拉扯得更厉害、变形得更严重。它应该会感觉自己动弹不得。

而如果这个生命体还不懂得问题出在自己身上，或者也只能从自己身上去解决，还指望每一个被拉扯的部分所牵涉的其他人／生命体，去解决他的问题，那唯一比较好的结局或许就是接受自己的畸形。

问题是，他往往也看不到自己的畸形。

亲爱的J，我有一种无力感。

你那个世界里，还有谎言吗？还有畸形的生命体吗？

我希望，你已经彻底离开我们的这个世界了。