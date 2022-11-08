“用情过多，反而会被多情所害…”

星云大师说：分享故事：小朋到一个城市念大学，和同学两情相悦，毕业后就结婚了，过上幸福小日子。他的妻子相貌漂亮，也能干，婚后在家附近开了个英文补习班，既能照顾孩子、家庭，钱也赚了一些。

殊不知小朋后来认识了一位富家女，富家女看上他了，还要求小朋离婚和她结婚。不缺钱的小朋，却在家庭、道义与财富的较量中，最终选择了富家女，他当时想到利益最大化给他带来的各种好处，利益熏心地让太太完全死了心。

但原来小朋的故事才刚开始：一天，他开着富家女送给他的名车，酒后驾车载她回家时，撞到了栏杆，造成副驾驶位上的富家女高位截瘫。外人只知道这是一场酒后意外，但两个知情人都知道，他们在车里无意中谈到了小朋的前妻，结果富家女突然大发脾气，小朋一时按捺不住也激烈地回应，没想车子就失控了，而小朋的噩梦也来了——富家女有权有势的父亲要他承担所有医药费，而且要他承诺照顾富家女一辈子，否则就让他无法在城市中立足。

小朋原本答应了，但过不了一个月，他却失踪了，没有人知道他的下落，而所有认识他的人，都为事件感到无比唏嘘。这个世界真有善恶好坏报应不爽，两名当事人造了恶业伤人，自己也付出代价。

分寸

佛教称我们为有情众生，人类拥有感情生活的需求，本来是自然的事情，我们也不可能离开感情而生活，只是，感情应该有所节制，过与不及都不恰当，应该过着中道的感情生活。把私情私爱升华成为道情法爱；把占有强求的感情净化成为奉献成全的慈悲，转有情为无情，化专情为爱一切众生的大有情。

我们在生活中要见微能知着，对待感情的态度要拿捏分寸，尤其是已婚者，或者已有对象的人，不要无端陷入另一种迷恋中，三角恋情问题更形严重，往往是爱恨交加，每天都以怀疑和嫉妒的心理活着，因为世人对爱情的诠释，就是完全的占有，这种苦所带来的伤害，是非常可怕的。

牺牲

真正的爱，男女都需要有伟大的情操，都要为对方设想，我爱你，就不能害你；我和你结婚，就是奉献，就是牺牲，就是心甘情愿，夫妻彼此都要有同等的观念，才能有未来美好的家庭。我们都希望天下有情人成为美好的眷属，但是一段美好的爱情，要成为一个美好的婚姻，要有真正的认知、信赖、缘分、宽谅；一个美好的家庭，需要有很多的因缘来帮助成就，才有祥和圆满的幸福。