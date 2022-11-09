“一般人只想到要将财传给下一代…”

星云大师说：分享信息：书圣王羲之的家族，被称为“中华第一望族”的山东琅琊王氏家族，从东汉至明清1700多年间，跨越诸多劫难兴盛不衰，培养出了很多皇后、驸马和宰相。

这是为什么？因为王氏家族世代遵循“言宜慢，心宜善”的六字家规。“言宜慢”：言谈要三思，话语要舒缓，让言者深思熟虑、谨言慎行，让听者感到受尊重；“心宜善”：害人之心不可有，所谓“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”

所以福报是可以传承的，但传承福报需要教育，如果我们掌握了，再把这种知识传给子孙，那子孙就会一代又一代都有福报，受用不尽。

争执

老话说富不过三代，这是为什么？道理很简单，因为聚财会，传财不会。一般人只想到将财传给下一代，可大家想想，假如兄弟姐妹在那里互相争斗，计较多少、计较有无、计较好坏，反而没有得到利益，到最后当然就落得个家道中落的下场；所谓“家不和，被人欺”，家有争执，再好的家庭也会失败。所以，不管是有形的财富，还是无形的道理，重要的是，要懂得传承。

聪明的人应该要传德给儿孙；财富则要传给社会。甚至有智慧的人，都把财富系数交给公益基金；我们取之于社会，用之于社会，儿孙将来靠自己去奋斗，才会有成。你若把财富都传给他，会养成他游手好闲、不劳而获的纨绔性格，这样只会提早衰败。

福德

我们能做到“言宜慢，心宜善”，就是在修福德，我们具备了福德，再把所作的功德回向给家人，家人的命运就会转变。回向虽说是佛教用语，意指将自己所修的功德、智慧、善行和善知识，不愿自己独享，而将之“回”转归“向”与众生同享，以开拓自己的心胸，并且使功德有明确的方向而不致散失。可从世俗的眼光来看，我们如果一直谨言慎行，并且将行善视为日常应当做的事，那么子孙辈怎么会不受到影响呢？这样的影响如果能一代传一代，家族当然就可以持续兴旺。

富贵里面，是养不出吃苦耐劳的继承人的。他们会认为一切都是来得很自然，于是任意挥霍、乱用，不知来处艰难。所以要能知道传承，须先向圣贤学习。过去大多数传承成功的范例，都是心意相投，思想一致，品德、道行相契合的。