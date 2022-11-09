还是喜欢小众。指的是小群众，而且是要有一点距离的小众。

年纪越大越接受不了人群拥挤的场合，即便现在限制放宽开始出席不少大型活动，也不如以往自在。第一是要盛装，很多疫情前的衣裤都几乎穿不下，真是要全场深呼吸才能避免裤头爆开；第二是大家都忙碌寒暄拍照全场飞，活动未开始已笑容僵硬；第三是之前的10时半“宵禁”几乎成了舒适的习惯，时间一到开始打呵欠，很不礼貌。

但有得在社交场合跟朋友聚会几乎是从疫情手中抢回来的“福利”，不愿也不敢怨声载道，只是那些真是人挤人的大型活动，像演唱会、舞会，以及佳节嘉年华会，可免则免，因为经过疫情，实在需要多一点的呼吸空间和个人空间。

年少时很喜欢参加当年办过几次的“‘舞吧’新加坡”街头舞会，大家没试过光明正大地在马路上狂舞，兴奋得快疯掉。人群在狂野的舞曲中聚集，尤其是年龄相仿的，已经没有所谓的矜持，汗流浃背披头散发互相推挤，甚至最后晕倒在地，都是青春的一部分。但这样的青春在不对的时间和不对的地点，会付出代价。从韩国到印度，我们都看到悲剧的发生，但在这之前没有人会多想，都被高亢的情绪淹没，于是不停挤不断推，后悔总在悲剧上演后随之而来，但已无法将时间逆转。

多年前曾试过在国外参加跨年街头倒数活动，台北还好，伦敦是噩梦，沿着泰晤士河几公里人挤人，人推人，完全看不见目的地，也不知目的地在哪里。人是可怕的动物，尤其是当一大群人没有小众之距地贴着挤着，不必酒精不必毒品都会开始疯掉，那种亢奋的情绪具有传染力，那回被人推挤着，脚不必动身体都会移动，就这样被推移了几公里，而且周围的人大多还拿着半空的酒瓶，叫喊呐喊夹杂着玻璃瓶的敲打声，随时乐极生悲，现在回想实在可怕。

就像人与人之间的相处，总得要有小众之距。因为我们总会在不知不觉中和某一些人越走越近，我一向的宗旨是距离是美，不论多熟络，都得保持客气的距离。不是吊起来卖，不是看不起谁，不是自以为是，因为当你开始和对方太接近，就会忘了彼此尊重，就容易产生摩擦和误会。所以我一向不和太要好的朋友出游，一两天还可以，时间再长就会开始觉察到对方一些让自己不舒服的生活习惯。比如要不要早起吃早餐，要不要去这里去那里，大家都有不同的想做和不想做，一旦为彼此妥协就坏了气氛。

看过很多原本相好的人从朋友变仇家的例子，都是走得太近惹的祸，尤其是吃喝玩乐的酒肉朋友，起初什么都行，最后必有误会。真正能友好几十年的朋友大多是年少的青春之交，社交场合或工作场合认识的朋友，要保持长久的良好关系，就不能天天贴着挤着黏着，会渐渐让人有窒息感，这也适用在情侣和夫妻之间，就像在超载的狂欢场合，情感最终也许也会以践踏收场。

小众之距，是避免好事变坏，避免乐极生悲的良药。