“念念都是善，则何处不是真心所在…”

星云大师说：分享故事：一个开了20年德士的司机，从未出过交通事故，他也曾获得交通警察的表扬。有人问他是如何做到的？他回答：“我时刻想着，不要伤了别人。”问的人难以置信，问为什么？德士司机笑着说：“其实，我在公路上得到最大的启示是，让别人安全，自己也会安全；善待别人，其结果往往自己也会收益。这样的驾驶心态很重要。”

长养

所谓不妄心，就是要把我们的心守护好，不要被六尘的盗贼，攻入雷池一步。我们的心识，容易受到外境的影响。我们能擒服心中的贼王，在人生的战场上，我们就是个胜利者。

可惜的是，一般人妄心一起恶念即生，做了坏事也不知警惧，等到尝到苦果时才来后悔莫及。心，无形无相，无声无臭，不可以相取；虽不可以相取，然而应物随缘时，无处不是，无时不有。阳明先生（中国历史上重要和影响深远的思想家）曾说：“擒山中之贼易，捉心中之贼难”，我们如果能驯服心中的盗贼，使它归化柔顺，便能做心的主人，长养无上的功德。

循环

大颠禅师（唐代禅宗祖师）开示大众说：“但除却一切妄想即是真心”；我们在日常生活中，凡一念心起，当迴光返照，观察所起的是清净心、平等心、慈悲心、喜舍心等，这就是真心；所起的如果是颠到心、执着心、嫉妒心、我慢心等，这就是妄心。所谓合理合情的善念，都是真心的作用；不合理合情的恶念，都是妄心的作用。我们如能念念都是善，则何处不是真心所在；如果念念都是恶，那么真心就无法显现。

分享故事：一天，心向自己提出抗议说：“你每天清晨起床，我这颗心就为你睁开眼睛，观看浮生百态；我们的关系如同唇齿一般的密切。可是，你却背着这个臭皮囊东奔西跑，忙忙碌碌向外攀缘寻找，而不知道反求于我，其实你所要追寻的道不在其他的地方，道就在自己的心啊！”

道就在自己的心，我们要做的，就是时时提醒自己，让自己的言行，进入一个好的循环。