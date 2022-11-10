随着一切松绑，久违了的自助餐终于回来了，而且，一切与疫情前几乎没有两样——价钱忽然提高不少，故用“几乎”。
和家人重返大酒店餐馆用自助餐庆生，难掩心中兴奋。未在松绑第一时间迅速行动，让一点点的等待，一点点的期盼，使一切显得更有意思。
踏入熟悉的大酒店，装潢已与前不同，餐馆也已改变格局。不变的是自助餐的丰盛：有各类海鲜、各国佳肴、本地美食、诱人甜品……依然让人spoilt for choice，有过多的选择而不知从何下手。
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随着一切松绑，久违了的自助餐终于回来了，而且，一切与疫情前几乎没有两样——价钱忽然提高不少，故用“几乎”。
和家人重返大酒店餐馆用自助餐庆生，难掩心中兴奋。未在松绑第一时间迅速行动，让一点点的等待，一点点的期盼，使一切显得更有意思。
踏入熟悉的大酒店，装潢已与前不同，餐馆也已改变格局。不变的是自助餐的丰盛：有各类海鲜、各国佳肴、本地美食、诱人甜品……依然让人spoilt for choice，有过多的选择而不知从何下手。
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