他们在海滩上跳舞唱歌

家住岛国中西部，周围多自然保护区，平日接触山林郊野较频繁。绿色天地是我生来喜欢的，而我其实也爱蓝海。

总说“仁者乐山，智者乐水”，但山水都是我爱，从未想过什么智者仁者。

最近的屠妖节假日，晨早兴起就想看海，于是和老伴开车到东海岸公园骑行。在滨海食肆用过早午餐，便准备骑车出发。多得一位年轻女子从旁协助，我们第一次成功下载了共享脚踏车的手机应用程序，实现不必拥车也可享有便捷自由骑行的乐趣。