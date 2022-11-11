“贪求快速只有使我们与道相违…”

星云大师说：分享故事：国王膝下无儿女，天天虔诚地祈祷菩萨赐子，终于在老迈之年生下可爱的公主。国王看到小婴儿，担心自己年纪老迈，等不到公主长大。为了在有生之年看到小公主亭亭玉立的模样，于是召集全国医生，要他们开出特效药，让公主立刻长大。万千医生束手无策，直说天底下哪里有这种药草啊！国王却不理会，立刻下令：“在三天内给我想出药方，否则杀头。”

众医生慌了，个个绞尽脑汁，翻医书入深山，还是找不到特效药。这时，有一个医生自告奋勇地表示，有办法让公主立刻长大。他告诉国王：“在某个深山里，出产一种立刻长大的仙药，我要到那里去采药草，回来给公主服用。这段期间，任何人都不能和公主见面，否则仙药就会失效。”国王立即答应这位医生的要求。

转眼12年过去，公主被锁在深宫内院不得见人，等到医生采药回来，把药草给公主服用后，才跟国王报告：“现在，您的公主长大了。”国王一看，惊叹医生医术高明，他的小公主真的变成亭亭玉立的美人。

换骨

世上没有立刻长大的药草，当然也没有立刻就能使人尽除业障、直达极乐世界的法门，贪求快速只能使我们与道相违。如当年佛陀教育世人，恒河圣水是无法洗涤世人的罪的，而是戒、定、慧三学才能去除贪嗔痴的无明，截断惑、业、苦的业火轮转。

莲池大师《竹窗随笔》中有一段文，题为“换骨”，大意是：北宋诗人陈后山曾说，学诗好比学仙，假以时日，自然会脱胎换骨。莲池大师就此语说，学禅如同学仙，年深月久，锲而不舍，自然能脱胎换骨。所以，一般人不管学习什么，不要求快速成，最应注重的还是修学是否勤勉。

如果我们急于求成，把时间都注重在结果上了，哪能专注当下呢？生活中修行的窍门只有一个：结果是每个当下的积累，欲速则不达。

悠闲

其实，人生争取时间，求快是应该的，但是如果变成追求的是完全不合理的速度，那就有待商榷了。所以希望世人在追求快速的人生里，偶而也要懂得煞车，让快速的人生中，虽有速度的快感，也有悠闲的享受，能够把人生的速度调整好，不快不慢，是为中道。