“何必自我束缚不解开？”

星云大师说：分享故事：唐代刺史（中国古代职官名）陆亘问南泉禅师（著名禅宗大师）：“有人养了一只鹅在瓶子里，鹅渐渐长大了，瓶口太小出不来，请问禅师：如何能不将瓶子打破，而让鹅出来？”禅师微笑呼唤陆亘：“喂！陆亘在哪里？”陆亘应声答：“我在这里！”禅师大笑说：“鹅不是出来了吗？”

这个公案的意思是：我们何必把自己关闭起来？何必自我束缚不解开？我们被无明覆盖了，唯有自己把无明慢慢擦拭，才能出离无明烦恼。

闭关

分享一首偈：“自结玄关自活埋，自吾闭也自吾开；一拳打破玄关窍，放出从前者汉来”；一个人要想有所作为，乃至成圣成贤，除了自己努力修持外，别人是帮不上忙的。

“自结玄关自活埋”说的是，修道的人，要先把自己关闭起来，让心不要妄动散乱，就像是把自己活埋了，用意要让自己大死一番，再活现成。这句话比喻，哪个成功的人，不是经过十载寒窗的苦读？哪个英雄人物，不是经过千锤百炼的煎熬？不能先缩小自己，怎能放大自己？历来多少高僧大德，都是以闭关方式激励和提升自我。闭关，就像学者进研究所攻读一样，要十分专一，十分用心。

执着

“自吾闭也自吾开”则要说明，能把自己关闭起来用功的人，有朝一日出关，当然也能贡献出自己的心得，有益于社会人群。而“一拳打破玄关窍，放出从前者汉来”指的是，如果我们能够理智地对待生活，就不会被世间的是非烦恼困扰，只要打开心门，就可以享受到清明的空气，何乐而不为！

烦恼来了，就如坏人来了一样，所有的善缘都会离开；烦恼从哪里来呢？有时候是从外境来的，例如听不惯别人说的话、看不惯别人做的事；有时候它是从内心里引发的，例如怀疑、嫉妒、量小等。

遇到烦恼，就要用自己的力量将烦恼化解，改变不了的情况下，再这样想：既然无法改变，怎么生气烦恼也是无用，所以不强求，当然也不要执着。