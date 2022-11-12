那微颤的歌找到了出口，感情流露导向他人，别人的楚楚动人也寻到了歌声的落脚处，各自交换了灵魂，交换了面貌，转过身去，一个天上，一个人间。

最近少看书，有也只是信手看一小段———大部头捡一两行过过眼：倒晕檀心，多叶，红花，凡花近萼色深，至其末渐浅。此花自外深色，近萼反浅白，而深檀点其心，此尤可爱。这来自《洛阳牡丹记》，买一册花史左编，全是花的杂记细节，里头有人自称扫花头陀僧，从前的人爱花，恋花，忆花……将牡丹芍药品谱列下，或种法，或瓶花的插法，有的记其花事，有的录花之韵事，书其花色花语，奉为花神。厚厚一本，今人重印，后面附的花之器，一帧帧绘图，说明何者花针，何者花剪，大小细细的铺陈。看的也是以前老旧人们的悠闲心事，有的自诩百花主人，再痴心执念，也不过是带有一份风雅。茶几上这本花史，底边压着老的电影双周杂志，那一期封面是新的“香香公主”造型，秀眉绛唇，一派冷艳，身着旗装，斜襟大道镶滚里绣了大朵花卉，其中有蓝牡丹，亮丽得很——仿佛剧照印象深刻，电影则魔魅减半。许鞍华的上下两集书剑，那时确实忠实的一一看了，有记忆的是钱塘潮涨和雪地冰戏刺杀乾隆。演红花会陈家洛的是张多福，皇帝达式常……迟到后来，铁盒装光碟，也买回家重看。黑白粤语版的书剑大概失传了。况且容小意饰演香香公主，有点年纪太大——其实那个年代也流行改编蹄风的小说成电影：《猿女孟丽丝》《武林十三剑》，后者主角是丁莹，戏里身世奇特曲折；我觉得很好奇，丁莹外形极好，可演戏每多过火，反差颇大——配角清宫西凤是她的情敌，顾媚主演。顾媚存在是一个谜，她连武侠片也拍了，她在泰国演的黑眼罩女黑侠，身材婀娜多姿，在革命清装影片里客串琵琶歌女，每每艳光难掩，妩媚带风情。后来看她写的《繁华如梦》，她签订的是飞利浦公司，李厚襄主持——她多年后CD化的歌曲，如《是真是假》《为什么要惊奇》和同公司的崔萍，那《脸儿甜如糖》《溜走的爱情》互相辉映，简直可以感觉到整个是夜总会的现场气氛，她们可算是飞利浦双艳，一对歌场尤物，乐队经过了年月飞逝，余音尽是笙歌欢愉，歌音更是娇俏甜腻，回声不已，根本没有在时空里消失。李厚襄的灯红酒绿时代曲自有一套的，只不过没有姚敏的幸运：姚莉配钟情，歌声柔婉，人儿娇丽，乡村姑娘进城，连带出浴歌吟，噱头一时无两。顾媚没办法进去百代，后期踏入了公司，姚敏就过世——听过她唱的《诗情画意》，画眉鸟的歌喉稍稍逊色了，六七十年代的乐风，加了波萨诺瓦，俏皮的曲子成了某种改编变奏，时间移动，50年代的流行歌重唱，恍惚的错觉起伏不定，而且再听居然是如今2022年，重叠的岁月说也说不清了。